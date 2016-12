Compiti per le vacanze: sono utili oppure no?

Non spingere i bambini a boicottarli - Sembrerà strano, ma ormai i genitori possono anche chiedere ai bambini di non fare i compiti quando, invece, i piccoli li farebbero senza alcun problema o trauma. Insomma, ci si concentra più sul mondo degli adulti, invece che su un universo differente che è l'infanzia. Se i bambini mostrano volontà e desiderio di tuffarsi nel libro delle vacanze, vanno assecondati tenendo per sé le proprie opinioni.



La sana pausa - Una soluzione intelligente è lasciare ai bambini e ai ragazzi una vera e propria pausa di relax e sana noia, alla fine della scuola. Già ci pensano i centri estivi, necessari per i genitori che lavorano, a scandire immediatamente le giornate del bambino. Inserire, da subito, anche il momento compiti forse non è una buona idea. Meglio aspettare che le giornate siano effettivamente più "vuote".



Trovare il momento giusto - Nell'arco della giornata, può esserci un momento ideale per dedicarsi ai compiti delle vacanze. Per esempio, dopo pranzo prima di tornare in spiaggia. Oppure, se si è in città, al mattino presto e sul terrazzo o balcone ombreggiati. O, ancora, alla sera dopo la doccia e prima di cena. Ciò che conta è che si tratti di un tempo breve e trascorso in un contesto di relax.



La bellezza della lettura - Sono numerosi gli insegnanti che puntano sulla lettura in vacanza. Dai grandi classici a libri divertenti e più contemporanei. La lettura, per i bambini e i ragazzi, però non dovrebbe essere un'imposizione o un compito, bensì un piacere. Per crescere futuri lettori, e dunque adulti più liberi e mentalmente aperti, è importante dare loro il buon esempio. Se mamma e papà sfoderano un libro durante la "siesta", è facile che i bambini abbiano voglia di fare lo stesso. Grande libertà, però, sulla scelta dei titoli: in questo caso, può essere autorizzato anche deviare dal percorso tracciato dalle insegnanti e lasciar fare ai bambini, mettendo loro a disposizione tutta la libreria di casa o portandoli in biblioteca. Se il docente è preparato, apprezzerà anche cambiamenti in corso di buon senso: d'altronde, leggere significa anche essere liberi.



No all'ansia da prestazione - Non tutti i bambini sono in grado di suddividere il volume dei compiti in modo efficace ed equilibrato: se la mole di lavoro richiesta è oggettivamente esagerata, è opportuno non opprimere i piccoli con il senso del dovere persino durante l'estate. In tal caso, ma sono situazioni fortunatamente rare, i genitori potranno poi parlarne alle insegnanti in concomitanza con il ritorno a scuola.