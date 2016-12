I compiti delle vacanze che ognuno di noi dovrebbe fare

07:00 - I bambini non sono gli unici ad aver bisogno di stimoli per esercitare creatività e risorse: abbandona la pigrizia e trasforma il periodo delle vacanze nel tuo tempo, in cui lasciare da parte il senso del dovere con cui vivi la routine quotidiana per concentrarti sul piacere di scoprire nuove passioni, imparare di nuovo il senso di saper giocare con la vita e con ciò che accende la tua voglia di ridere e stare bene.

Forse le tue prossime saranno all'insegna di un viaggio immaginato e sognato da tempo, o forse rimarrai in città. In entrambi i casi sappi che il vero senso del le vacanze è scoprire tempo libero per noi stessi: lo stesso tempo che di solito viviamo in maniera soffocante e programmata impegnando tutte le ore della giornata in una corsa fra le cose da fare. Impegna il tuo corpo, esercita la mente, goditi il piacere per arrivare a settembre più in forma e con una carica senza precedenti.



1 Dedica ogni giorno 15 minuti al piacere, a ciò che ti fa stare bene. Può essere una gelato, una rivista da leggere con calma, un tuffo alle terme più vicine oppure un'attività scoperta con gli amici: spesso dimentichiamo che la vita non è fatta solo di doveri. Dedicarsi a ciò che genera benessere, sia fisicamente, sia mentalmente, aumenta la tua capacità di sorridere all'esistenza.



2 Svegliati presto e goditi le prime ore del mattino, quando l'aria è fresca e l'atmosfera è piacevolmente silenziosa. Prendi un caffè al bar, fermati a leggere il giornale e fai una lunga passeggiata nell'area verde più vicina, respirando profondamente. I piccoli piaceri della vita hanno la gioia di una quotidianità che si rivoluziona grazie a azioni capaci di rompere le abitudini.



3 Come nutri la tua mente? Togli la polvere da quel vecchio cassetto dove conservi i sogni di gioventù e prova a realizzarne almeno uno. Può essere un corso di disegno, dipingere un angolo di casa o fare quel lavoretto di bricolage che rimandi da tanto, iscriverti nella biblioteca della tua zona o aiutare un amico in giardino. L'ispirazione è a un passo da noi, basta volerla trovare.



4 Sfrutta il piacere dell'acqua e della luce solare che, come dimostrato da diverse ricerche mediche, nella bella stagione nutre la pelle, rafforza le ossa grazie alla vitamina D e migliora l'umore, abbassando i livelli di stress e ansia. Inforca la bicicletta e pedala a perdifiato nei percorsi verdi più vicini a te. Cerca il contatto con la natura, ti farà ritornare alle radici di te stesso. Non lontano da dove abiti potrebbero esserci fiumi e boschi con meravigliose spiaggette e radure dove organizzare un pomeriggio all'aria aperta e picnic con la famiglia.



5 Incontra un vecchio amico: sarà bello rivedersi nella sua città e condividere un frammento della sua vita. Organizza una cena o degli appuntamenti con i conoscenti che rimangono in città; telefona all'amica che non riesci mai a sentire a causa degli impegni. Coltivare lo spazio delle relazioni e delle amicizie che fanno bene al cuore significa trovare una rete con cui condividere la propria vita estendendo il cerchio basato sulla fiducia delle persone che gravitano intorno a noi.

6 Esercita il tuo corpo: piscina, trekking, passeggiate in città e nella natura, un corso di nuoto o danza, yoga al parco. Stare in movimento ti farà riscoprire quanto il corpo possa ritrovare piacevolmente forma, elasticità, bellezza. E quando siamo scattanti ci sentiamo più in forma anche mentalmente.



7 L'indole del viaggiatore si coltiva in ogni luogo: riscopri la tua città passeggiando in quartieri e posti dove non ti capita mai di andare; l'importante non è vedere solo monumenti storici o mostre, ma perdersi osservando chi ti circonda, scoprire un mercato che non avevi mai visto, notare angoli inesplorati o quel giardino segreto in cui tornare di tanto in tanto. La magia si esercita nello sguardo che sappiamo coltivare osservando il mondo.



8 Concediti l'ora della siesta: di solito siamo al lavoro, ma durante le vacanze puoi riscoprire il piacere del dolce far niente, in quell'ora della giornata in cui il caldo blocca tutto. Secondo diversi studi medici un pisolino di venti minuti consente di ritrovare energia, ma anche distendersi semplicemente sul divano e concederti tempo per il relax, chiudere gli occhi, leggere un libro o assaporare attimo per attimo dieci minuti per te è un toccasana per ritrovare la connessione con te stesso.



9 Le bolle di sapone giganti, un film di fantasia, un castello di sabbia quando sei al mare: credi che siano attività solo per i bambini? Lasciati andare e fai almeno una cosa matta, che ti riporti all'infanzia: le piccole pazzie sono il sale della vita e ci ricordano che dai più piccoli dovremmo imparare la capacità di saperci divertire. Ecco un buon motivo per iniziare a giocare di più anche con figli e nipoti.



10 Di solito usi solo la tua auto? Prendi un treno locale o un bus e segui i percorsi fuori città: riscoprire i mezzi pubblici nel contesto del tempo libero è un tuffo nell'imprevisto, perché implica la capacità di lasciarsi andare a ciò che non possiamo prevedere del tutto. Ritardi, persone incontrate nel viaggio, la magia di posti nuovi a pochi passi da casa: il tempo libero della vacanza si trasformerà nella scoperta di una curiosità nuova, che nasce dalla tua voglia di continuare a entusiasmarti e esercitarti nel coltivare lo stupore per la vita.