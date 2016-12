Compiti delle vacanze: come affrontarli senza litigi o crisi familiari

Decidere l'ora dei compiti - Come spesso accade, i bambini e gli adolescenti necessitano di organizzazione per potersi orientare al meglio tra compiti e materie di studio. Dunque, è importante che si fissi insieme un orario preciso dedicato ai compiti. No alle full immersion, meglio poco ma tutti i giorni. L'ora più adatta per studiare? Il mattino appena svegli, dopo pranzo oppure appena prima di cena. In questo modo si salveranno le giornate in spiaggia, i pomeriggi al parco e le serate mondane degli adolescenti.



Suddividere insieme il carico di lavoro - I compiti delle vacanze dovrebbero essere calibrati a seconda della durata delle ferie, ma non solo. Importanti sono anche il tipo di lavoro richiesto e la messa in conto di un periodo "free" libero da ogni tipo di incombenza scolastica. In ogni caso, per evitare corse all'ultimo momento e simili stressanti follie, si può decidere di suddividere insieme ai figli la mole di lavoro richiesto. Agenda alla mano, si assegna a ogni giorno un tot di pagine, saltando le date clou e i weekend, nonché diminuendo o aumentando la quantità di compiti a seconda dei diversi impegni.



Un luogo piacevole per il dovere - Costringere i bambini alla scrivania in una giornata estiva è comprensibilmente una tortura. Invece, se si allestisce un luogo adatto e piacevole per fare i compiti la prospettiva cambia nettamente. Un'idea è posizionare tavolo e sedie sul terrazzo o anche sul balcone, per i più fortunati in giardino. Se, invece, non si dispone di alcuno spazio all'aperto, si possono portare i libri al parco. Non tutti sanno che, dettaglio da non sottovalutare, essere circondati dal verde aumenta la creatività e la concentrazione.



Libri? Una gioia e non una punizione - Se le insegnanti hanno assegnato molte letture, buon per i bambini. Infatti, leggere è un'attività che può essere facilmente trasformata in piacere, rispetto a calcoli o problemi di geometria per esempio. Un'astuzia è lasciare scegliere ai figli quali libri preferirebbero spuntando insieme una lista. Si tratta anche di un modo intelligente per rendere i bambini e i ragazzi consapevoli dei propri gusti e delle inclinazioni naturali verso questo o quel genere letterario.



Insieme è più bello - La condivisione è importante perché il lavoro diventi più leggero e sopportabile. Vero è anche che i genitori non dovrebbero "fare i compiti": una giusta via di mezzo è seguire i figli solo al bisogno, con il sorriso e il piacere di farlo. Un'altra idea vincente è creare un gruppetto per i compiti, coinvolgendo amici delle vacanze o compagni di classe rimasti in città. In questo modo, i bambini percepiranno il lavoro assegnato per le vacanze come un allenamento comune a tutti e non come una tortura personale.