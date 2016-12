Famiglia numerosa e auto piccola: le strategie per preparare le valigie

Bambini, la parte più impegnativa - Più il bimbo è piccolo maggiore è la quantità di bagaglio da trasportare in vacanza: tra passeggini, seggioloni e lettini l'auto dovrebbe trasformarsi in un tir... Tutto parte proprio dal passeggino, quest'ultimo, infatti, andrebbe acquistato nella versione da viaggio ovvero leggera, super pieghevole e maneggevole. Ormai in commercio ne esistono davvero di minuscoli, dotati di ogni optional necessario. Invece, il seggiolone può essere sostituito da un accessorio analogo in versione "da tavolo", molto meno ingombrante. Per quanto riguarda il lettino, invece, è meglio affidarci all'albergatore o all'affittuario, ormai ogni struttura (anche i camping) è provvista di letti baby "da campeggio".



Una valigia per due - I "grandi" di casa, invece, sarebbe meglio scegliessero di condividere un'unica valigia, grande ma compatta. Biancheria intima a parte, bastano davvero pochi indumenti per poter fronteggiare qualsiasi esigenza da vacanza. L'importante è puntare su vestiti in tessuti leggeri ed elastici (come il jersey) da poter ripiegare più e più volte. Gli abiti in cotone, invece, andrebbero prima stirati e poi piegati alla perfezione onde evitare antiestetiche pieghe all'arrivo.



Stira anche le magliette dei bambini - Magari non è necessario stirare i vestiti dei bimbi durante tutto l'anno, basta stenderli bene e tutto fila liscio come l'olio. Però, prima di fare la valigia, è bene dare una passata di ferro da stiro anche ai vestitini dei più piccoli. In questo modo, l'ingombro in valigia sarà davvero minimo. Lo stesso vale per mutandine, body e canotte.



Beauty case mini-taglia - Creme solari, shampoo e non solo: il beauty della famiglia di solito è straripante e occupa uno spazio significativo in auto. Sommato poi a eventuali confezioni di pannolini fa la differenza. Quindi, meglio acquistare flaconi vuoti di dimensione mini e riempirli con i nostri prodotti preferiti. In questi modo, non sarà nemmeno necessario riportare a casa confezioni " a metà" in valigia, con il concreto rischio che si aprano durante il viaggio.



Scarpe, poche ma buone - Alle donne della famiglia potrebbe suonare minaccioso, però portarsi in vacanza meno calzature possibili è in realtà anche un modo per vivere davvero il relax al 100%. Quindi: oltre a infradito in gomma e sandali da mare, via libera a un paio di sneakers (da usare anche in caso di pioggia) e un paio di stiletti (o zeppe) per la sera. Vale sempre la pena, invece, infilare in valigia stivaletti di gomma per i più piccoli.