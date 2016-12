Coltivare le piante in ufficio aumenta la produttività

07:00 - In Giappone ci hanno provato con i gatti: sembra che gli animali da compagnia non solo contribuiscano ad aumentare il benessere negli ambienti di casa, ma migliorino la vita anche nei luoghi di lavoro. Secondo i dati di uno studio realizzato da un team di ricerca appartenente alla Virginia Commonwealth University, gli animali, soprattutto i cani, hanno un'influenza diretta sull'umore perché abbassano i livelli di cortisolo nel sangue. Risultati simili si hanno anche con le piante, decisamente più facili da gestire sul luogo di lavoro e altrettanto efficaci.

Sulla base di nuovi filoni di interesse volti a migliorare il livello di benessere degli ambienti lavorativi un'azienda di Tokyo ha deciso di introdurre negli uffici una decina di gatti. Gli effetti sono stati immediatamente visibili: fra gli impiegati sono migliorate socializzazione e cooperazione. In effetti possiamo immaginare che la giornata prenda subito un'altra piega grazie al contatto tenero e discreto di un gatto dal tipico fruscio silenzioso che si strofina sulle nostre gambe.



Tuttavia, potrebbe essere alquanto difficile convincere il datore di lavoro a introdurre gli amici quattrozampe in ufficio. Come migliorare il luogo di lavoro, dunque?



Secondo una ricerca condotta presso la School of Psychology dell'Università di Cardiff rendere più green l'ambiente di lavoro aumenta la produttività dei lavoratori del 15% e ha un'influenza diretta sulla qualità della vita. I benefici sono numerosi: grazie alle piante migliora l'ossigenazione delle stanze, senza contare un importante aspetto, direttamente connesso alle nostre emozioni.



Questo studio getta luce su un'ulteriore questione, su cui è possibile attuare una riflessione più ampia. Contrariamente a ciò che per un certo tempo ha costituito la modalità dominante, avere uffici spogli e privi di attrattive non rende chi vi lavora più concentrato e meno incline a perdere tempo nelle distrazioni offerte dall'ambiente.



Per lavorare con efficienza e qualità c'è bisogno di aumentare gli stimoli positivi e creare un ambiente capace di offrire il comfort necessario anche a livello creativo. Rendere più piacevole il luogo in cui si trascorrono in media ben otto ore della giornata è fondamentale per aiutare il benessere della persona.



Inizia tu dalla scrivania: evita il caos, direttamente implicato in perdite di tempo ed energie, e organizza tutti i documenti in cartelle e pile ordinate in modo da avere subito a portata di mano ciò che ti serve. Spesso negli uffici la polvere abbonda, ecco perché può essere utile tenere in un cassetto uno straccio antistatico contro la polvere e uno spray o dell'alcool.



Posiziona una pianta di fianco al computer: il semplice contatto con la natura e il colore verde sarà riposante per gli occhi e avrà un immediato effetto antistress. Secondo gli studi piante come filodendro, pothos, melissa, sansevieria, tillandsia cyanea, cactus, insieme a falangio, facile da gestire e in grado di diminuire la presenza degli allergeni, aiutano a combattere l'elettrosmog e proteggono dai campi magnetici.