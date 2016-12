Le castagne, il frutto dell'autunno

DIETA NATURALE – Un tempo le castagne costituivano l'ingrediente principale dell'alimentazione contadina. Ricche di calorie, sono altamente energetiche, ideali per chi fa sport e i bambini in fase di crescita. È possibile consumare le castagne fresche, preparare marmellate oppure utilizzarle sotto forma di farina, da impiegare per dolci, minestre e focacce. Hai voglia di dolce? Sostituisci il dessert con una manciata di castagne cotte, gratificheranno l'appetito e saranno benefiche per l'organismo grazie agli zuccheri della frutta.



DALLE OSSA ALL'UMORE – Le castagne contengono potassio, ferro, cloro, sodio, fosforo e magnesio, in grado di influenzare positivamente l'equilibrio del sistema nervoso. Contribuiscono alla salute di ossa, tendini e denti. Inoltre, sono preziose durante la gravidanza per l'apporto di acido folico, importante per la formazione del feto. Grazie alla vitamina B e la presenza di sali minerali questo frutto autunnale combatte la stitichezza, migliora l'umore e favorisce la buona circolazione combattendo varici e stanchezza.



DECOTTO BENEFICO – La castagna ha proprietà antinfiammatorie e può aiutare a superare i malanni di stagione. Il contenuto di potassio aiuta a combattere la stanchezza a livello fisico e mentale. Sai che le foglie di castagno possono essere utilizzate per un decotto? Da sorseggiare ben caldo, un tempo veniva utilizzato come rimedio contro la febbre. Sorseggiare una tisana a base di foglie di castagno dona sollievo nei casi di raffreddore e tosse da bronchite. Aggiungi un cucchiaio di miele, una vera e propria medicina naturale in grado di calmare le infiammazioni e rafforzare il sistema immunitario.



CAPELLI LUMINOSI – Le foglie del castagno sono ricche di tannino: puoi raccoglierle in primavera, fra aprile e maggio, seccarle e conservarle in sacchetti di cartone. In alternativa, rivolgiti all'erboristeria di fiducia. Infuso e decotto sono importanti per l'azione sedativa, tonica e remineralizzante, placano diarrea e infiammazioni delle vie aeree, sono utili da usare anche per i gargarismi. Per una maschera emolliente schiaccia la polpa e aggiungi un cucchiaio di olio naturale, miele e yogurt. L'acqua ti cottura ti servirà per sciacquare e dare riflessi più intensi ai capelli.