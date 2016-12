Cioccolato: dolce alleato del benessere

SCEGLI IL TUO BENESSERE – Il cioccolato fondente ha un contenuto più elevato di cacao rispetto al cioccolato al latte o bianco, ricchi di zucchero e burro. Attenzione all'etichetta: i prodotti di qualità hanno pochi ingredienti e fanno bene alla salute. Scegli lavorazioni artigianali e cacao proveniente dal commercio solidale, all'impegno etico unirai le proprietà in grado di contribuire al tuo benessere.



PIACERE BENEFICO – Effetto afrodisiaco e... cervello in forma! Secondo i dati di uno studio realizzato in Svizzera mangiare almeno quarantacinque grammi di cioccolato amaro nell'arco di una settimana abbassa del venti per cento il rischio di accidenti cerebrovascolari. Il consumo di cioccolato fondente riduce la pressione arteriosa e migliora la memoria, come emerge da un'indagine effettuata presso la Columbia University.



CONSUMO CONSAPEVOLE – Come ricordano gli esperti, ciò che dovremmo ridurre sono caramelle e dolciumi industriali, spesso prodotti con materie prime di bassa qualità. Coloranti, zucchero e calorie eccessive possono aumentare i problemi legati al peso, peggiorare l'epidermide e provocare carie. Al contrario, un prodotto di qualità apporta nutrienti fondamentali e aumenta il benessere.



CAMBIA APPROCCIO – Dagli studi emerge che il cioccolato fondente aumenta il senso di sazietà e gratificazione. Essenziale, tuttavia, è imparare a godere del piacere del cacao senza lasciarsi prendere dall'esagerazione. Sei triste? Sfogarti sul cibo non servirà a renderti felice: esci a fare una passeggiata all'aria aperta, stimolerà il metabolismo e la produzione di endorfine. Una merenda energetica avrà un sapore diverso dopo l'attività fisica o un lavoro intenso.



GUSTO INTENSO – Guardalo. Avvicinalo al viso e senti il suo profumo. Fai sciogliere il cioccolato sulla lingua senza masticarlo e lasciati avvolgere dal suo sapore intenso. Mangiare può diventare una vera e propria forma di meditazione consapevole, come insegna la meditazione del cioccolato contenuta fra le pagine del Metodo Mindfullness (Mondadori) di Mark Williams e Danny Penman. Sviluppare consapevolezza nei confronti del cibo cambierà la tua visione della vita.



SEGRETI DI BELLEZZA – Grazie al contenuto di flavonoidi, il cacao può essere utilizzato anche per una maschera di bellezza dalle proprietà antiossidanti. Versa un cucchiaio di cacao in una ciotola, aggiungi miele e yogurt, spalma sulla pelle e lascia riposare venti minuti circa prima di sciacquare: stimolerà le endorfine combattendo l'invecchiamento precoce. Effetto anti-età e umore al top.