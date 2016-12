Profumo d'autunno: le fragranze e gli step per una pelle energica e sensuale

La stagione autunnale è alle porte, ma il sole splende ancora sulla nostra pelle. Svanito il profumo dell'estate, si sa, è necessario pensare a quello dell' autunno che, come ogni anno, porta con sé numerose novità in fatto di fragranze che parlano di dolcezza e di leggerezza , ma anche di intensità e bouquet floreali a base di rosa. Dal docciaschiuma all'eau de toilette, passando per l'immancabile crema per il corpo, ecco gli step per un rituale fatto di meravigliose coccole da concedersi ogni giorno e, se vi va, prolungare la durata dell'abbronzatura.

Parola d'ordine "esfoliare" - Innanzittutto, per conservare più a lungo il sole sulla nostra pelle, il primo rituale di bellezza è lo scrub. Oltre a prolungare l’abbronzatura e a mantenerla di un colore omogeneo su tutto il corpo, aiuta ad eliminare le cellule morte e ad esfoliare in modo naturale lo strato superficiale dell’epidermide. Oltre ai tanti prodotti che troviamo sul mercato, però, un metodo da non sottovalutare è il guanto di crine: oltre ad essere un prezioso alleato per una pelle sempre liscia e levigata, prepara la pelle alla depilazione e aiuta combattere la cellulite.



Sotto la doccia - E' sotto la doccia che esplodono i profumi dell'autunno: come sempre in nostro aiuto arrivano le magie della cosmetica, con tanti prodotti inebrianti e pensati ad hoc. Lo spartito è fatto di note fresche e luminose di mandarino e bergamotto che introducono la danza di petali fioriti: rosa, orchidea, peonia e magnolia qui intrecciati a deliziosi frutti rossi. La collezione benessere dell'amore di Collistar propone un doccia crema che riequilibra e illumina per la presenza di proteine della seta e polvere di madreperla: un tocco ricco e cremoso che è come sensualità pura sulla pelle. Kigelia africana, ceramidi, olio di camelia e olio di mandorle dalle note proprietà nutrienti, emollienti ed elasticizzanti sono, invece, gli aromi autunnali che racconta Biopoint.



Idratazione a gogo - L'idratazione è il gesto più necessario per la bellezza del nostro corpo 365 giorni l'anno. Ma è proprio in questo periodo, dopo le tante ore di esposizione al sole, che è necessario utilizzare creme e olii nutrienti. Anche Le proprietà nutritive dei semi di melograno e del burro di karité unite alla freschezza dei fiori d’arancio, della gardenia e del frangipani sono le formule perfette di Body - Hydra di Lierac, una crema leggera e dall’effcacia rimpolpante. L' olio estratto dai fiori di camelia giapponese miscelato con l’olio di mandorle dolci sono la scelta vincente della gamma ELEMIS: grazie alla sua texture delicata conferisce alla pelle compattezza ed elasticità.



Un'ultima coccola profumata - Dopo tutti questi riti di benessere, il consiglio finale è quello di finire in bellezza, spruzzandosi due gocce di profumo. Scegliere tra le novità d'autunno è sempre complicato: mandarino, bergamotto, orchidea, petali di rosa, peonia, magnolia, muschio e legno di cedro sono le acque aromatiche di Collistar per una stagione all'insegna della dolcezza. Per le amanti delle fragranze più intense, invece, Kingdom of dreams (del brand LM Parfums e disponibile da novembre) regala fragranze che sanno di pepe, noce moscata, incenso dello Yemen, ma anche patchouli e ambra. La maison milanese di fragranze di nicchia You First, invece, propone un percorso sensoriale fatto di tre differenze fragranze, entrambe declinate nell’eau de parfum, nella crema corpo e nella candela ambiente. Fig poudrè è un accordo legno, foglia e frutto di fico, adagiato su un fondo ambrato-talcato; velvet woods è un'armonia di bacche, foglie e legni con un’inedita sorpresa mediterranea, l’oliva verde, unita alla potenza del cuoio; spices bouquet, invece, è un'alchimia di pepe nero e rosa abilmente bilanciata dall’evocativo incenso, reso a sua volta vellutato dalla presenza dell’ambra, del muschio, del patchouli.