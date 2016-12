Camminare come terapia del sorriso per dimagrire

PAUSA BENESSERE – Con l'arrivo dell'autunno pioggia e freddo stuzzicano la voglia di poltrire sul divano. Invece di colpevolizzarti prova a individuare la strategia giusta. Davvero credi di non avere abbastanza tempo per allenarti? Secondo gli esperti sarebbe sufficiente sostituire con una camminata uno dei molti tragitti che facciamo in auto o sui mezzi pubblici. L'importante è trovare il momento giusto.



VENTI MINUTI – Fare pausa rilassa la mente, favorisce la concentrazione e secondo gli studi aumenta la produttività, ecco perché è importante staccare. Fai in modo di ritagliare ogni giorno venti minuti per camminare. Puoi usare il tempo prima di arrivare al lavoro, la pausa pranzo oppure uscire a fine giornata: diventerà un rito quotidiano con cui sciogliere le tensioni accumulate, liberare le emozioni, sentirti carica anche quando lo stress si fa sentire.



BUONA NOTTE – L'abitudine della passeggiata dopo cena è ottima, perché ha un effetto antistress e agisce sul sistema cardiovascolare creando una condizione di vasodilatazione. Passo dopo passo, si bruciano calorie, si abbassa la pressione arteriosa e ci si riconcilia con la giornata. Un'attività leggera migliora il riposo notturno, contrastando i problemi di insonnia: l'effetto è una meditazione attiva capace di calmare corpo e mente.



IN FORMA – Grazie alla camminata veloce è possibile bruciare calorie e dimagrire, esercitando tutto il corpo senza sforzi eccessivi. A differenza della corsa è adatta anche per chi è in sovrappeso: l'unico accessorio essenziale è un buon paio di scarpe in modo da sostenere il piede e mantenere la corretta postura. Piega il gomito a 90°, muovi le braccia avanti e indietro. Le spalle devono essere rilassate e il corpo avanzare in modo fluido.



UMORE AL TOP – Secondo gli studi camminare abbassa i livelli di stress e ansia, cura i momenti di tristezza e depressione, stimola la creatività. La luce solare influisce positivamente sulla produzione di endorfine, ecco perché passeggiare all'aria aperta ha effetti benefici infinitamente più potenti che farlo in palestra. Scegli luoghi ricchi di verde, respira profondamente e lasciati contagiare dalla bellezza del paesaggio. Evita di vestirti troppo, ma proteggi testa, mani e piedi accuratamente, con tessuti caldi in grado di resistere al vento e alla pioggia.



ELASTICITÀ – Alternare la velocità dà ritmo e consente di bruciare più calorie. Contrai i glutei, concentra l'attenzione su ogni muscolo, osserva le reazioni del corpo. Iniziare e concludere la camminata con qualche minuto di stretching è strategico, perché eviterà contratture aiutando a sciogliere le tensioni. Giorno dopo giorno acquisterai leggerezza, elasticità, energia.