Gli oli essenziali afrodisiaci per accendere l'eros

RITO QUOTIDIANO - Costruire uno spazio di intimità con il partner significa cedere il controllo, dare spazio all'istinto e liberare le emozioni che provi, andando alla ricerca del tuo piacere. Tuttavia, lasciarsi andare non sempre è facile. I pensieri affollano la mente e i muscoli sono ancora contratti dalla giornata? Prendi un momento per te. Prepara un bagno caldo oppure versa in una ciotola qualche cucchiaio di olio vegetale, per esempio di mandorle, cocco, lino o arancio. Aggiungi al composto qualche goccia di olio essenziale e massaggia il corpo con dolcezza, insistendo sui punti dove è maggiore la tensione, come spalle e collo.



RILASSAMENTO PROFONDO – Il bagno o una doccia calda contribuiranno a sciogliere i muscoli e calmare la mente, riducendo stanchezza e agitazione. Ylang Ylang è un olio essenziale prezioso per chi si sente bloccata nel sesso. L'aroma intenso e primitivo di questa pianta originaria delle Filippine aiuta a liberare la femminilità repressa: allontana l'insicurezza e risveglia i sensi, favorendo la capacità di lasciarsi andare. Se desideri rilassarti punta su incenso, Neroli e vaniglia, avvolgente e dolcissima.



STIMOLA IL DESIDERIO – Molti disturbi sessuali appaiono strettamente connessi a situazioni di stress prolungato e esaurimento psicofisico, con conseguenti difficoltà a livello di ansia e rilassamento. Secondo gli studi l'olio essenziale di patchouli attiva la produzione di endorfina e possiede un effetto euforizzante: aumenta l'energia, migliora il livello di concentrazione e può risultare utile quando è presente un calo della libido. Fra gli oli essenziali dal potere afrodisiaco troviamo il gelsomino, che ha proprietà antidepressive e favorisce l'equilibrio della sfera emozionale. Per combattere ansia e stress è possibile utilizzare il sandalo, noto come rimedio naturale per l'impotenza.



MASSAGGIO PER LUI – Hai voglia di stuzzicare il partner? Dedicati al suo corpo, dalle gambe alla schiena, senza dimenticare la delicata area delle spalle, dove si concentrano rigidità e contratture. Puoi aggiungere uno o più oli essenziali (due o tre giocce per un ogni cucchiaio) a un olio vegetale, da applicare con un massaggio lento e profondo. Cardamomo e pepe nero possiedono un effetto stimolante, mentre lo zenzero è energizzante e scalda l'organismo, stimolando i sensi. Molto costoso, l'olio essenziale di rosa apre il cuore e scaccia i pensieri negativi, l'ideale per una serata intima.



PROFUMO DI CASA – L'ambiente ha un ruolo importante, perché quando ci sentiamo a nostro agio è più facile smettere di pensare alle cose da fare e lasciarsi andare all'istinto. Abbassa le luci e metti a tacere le distrazioni come tv e cellulare. Lascia che la casa riposi nel silenzio e nella dolcezza di una luce bassa, avvolgente. Mezzora prima che lui arrivi, versa nel diffusore qualche goccia di olio essenziale di mirto, arancio dolce o palmarosa, anti-ansia e riequilibrante. In alternativa, prova la mirra, che stimola l'ottimismo e aiuta a superare i blocchi emozionali, vincendo la paura della separazione.