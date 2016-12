Internet, telefonate e sms fanno male all'amore

07:00 - Negli ultimi cinquant'anni la vita è radicalmente cambiata e i rapporti interpersonali hanno trovato nuovi ritmi ed evoluzioni. L'uso del telefono cellulare ci rende raggiungibili quasi ovunque, eppure fra sms e telefonate continue spesso a perdersi è il senso di lontananza e con esso lo stimolo al desiderio, la capacità di trarre beneficio dal proprio silenzio interiore e la capacità di comunicare con l'altro al di là della distanza. Scoprire una nuova modalità nell'approccio al partner è possibile, ma per farlo è necessario meditare sull'uso che facciamo della tecnologia e ridare spazio al corpo.

Fai attenzione al calo del desiderio - Secondo numerose indagini scientifiche, l'uso eccessivo della tecnologia influisce sul calo del desiderio. Il sovraccarico di informazioni, un'esistenza multitasking e la tendenza a riempire ogni attimo libero navigando su internet sono implicati nei problemi, sempre più frequenti, di insonnia, stanchezza, ansia e irritabilità. Le conseguenze riguardano ovviamente anche la vita sessuale: il desiderio infatti cala e nella coppia aumentano la distanza e le incomprensioni.



Trova il tempo per l'intimità - Uno studio effettuato in Giappone ha evidenziato che sono in crescita i casi di uomini che non riescono a trovare tempo per fare l'amore. Nei casi più gravi vivere la tecnologia in maniera esagerata può provocare ansia da prestazione e vere e proprie disfunzioni erettili per il sesso maschile, impotenza di natura psicologica e assenza di desiderio nelle donne. Non siamo macchine: viviamo sempre più a distanza dalla natura, eppure mai quanto oggi abbiamo bisogno di ritrovare il legame con la terra e le nostre radici.



Analizza la tua giornata - Se anche tu vivi una quotidianità oppressa dagli impegni, e hai spesso la sensazione che ti manchi il respiro, è tempo di fermarti e rivedere il tuo stile di vita. La tecnologia è uno strumento prezioso, tuttavia è importante imparare a usare con consapevolezza le potenzialità del web. Quando finisci di lavorare evita di gettarti a capofitto sul tablet o nei social: inizia a prendere le distanze e usa il tragitto verso casa per ritrovare uno spazio mentale tutto tuo.



Riscopri il gusto dell'amore - Riscopri i sensi: oltre alla vista, imparare a lasciarsi guidare da gusto, tatto, udito e olfatto ti aiuterà a prendere contatto con la tua interiorità e sviluppare nuovi interessi. Ascolta buona musica e indaga i generi che possono scuotere il tuo entusiasmo, cucina con passione, perditi nei profumi del mondo che ti circonda e fallo con senso del gioco, perché chi sa giocare con la vita si rapporta all'esistenza in modo più felice, ricco di soddisfazioni e autenticità. Fare giardinaggio, avere un hobby, stare in movimento, ballare o praticare uno sport aiutano a sviluppare un'armonia e uno stato di benessere nei confronti del proprio corpo.



Usa le mani - Evita di utilizzare le ore serali per stare su internet, a meno che non ci siano emergenze. Questa semplice abitudine favorirà il riposo notturno e l'amore, oltre al rilassamento psicofisico. Crea un rapporto di vicinanza e intimità con il partner: basta un divano dove sdraiarsi insieme e la voglia di stuzzicare il desiderio, nostro e dell'altro. Il tatto influenza l'attivazione del desiderio in modo fondamentale: una piuma, il tocco delle dita, le labbra disegneranno sul corpo dell'altro una mappa in cui esplorare le emozioni a un livello profondo, senza stress. Giocando con il piacere, a poco a poco si ritrova tempo per se stessi e l'altro, si ritrova il legame di autenticità che è in grado di unire mente e corpo. Perché il desiderio è un allenamento quotidiano.