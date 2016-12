Maschere naturali fai da te per una pelle morbida e luminosa

CONTRO TAGLI E SCREPOLATURE – Antibatterico e in grado di riparare la pelle, il miele è prezioso durante le giornate più fredde perché dona immediatamente sollievo quando l'epidermide è stressata e arrossata a causa degli agenti atmosferici. Contribuirà a rigenerare i tessuti accelerando la guarigione. Versa qualche cucchiaio in una ciotola, poi aggiungi latte oppure yogurt quanto basta stemperare il composto. A piacere, versa qualche cucchiaio di cocco grattugiato (lo trovi anche sul supermercato) per uno scrub naturale dolcissimo.



STRATEGIE BEAUTY – Puoi utilizzare i composti a base di miele, yogurt (altamente idratante!) e latte per maschere nutrienti da spalmare su viso e corpo. Versa qualche goccia di un olio vegetale di qualità: da sperimentare olio di avocado, borragine o calendula, in grado di ridurre rughe e infiammazioni, nutrendo la pelle in profondità. Per evitare di sporcare inutilmente massaggia il composto quando sei sotto la doccia. Insisti nei punti più trascurati, come gomiti e polpacci, e ricorda che gli oli vegetali vengono assorbiti più in profondità quando la pelle è bagnata.



PURIFICARE E ILLUMINARE – Frulla la polpa di zucca, aggiungi qualche cucchiaio del tuo olio vegetale preferito e mescola in modo da ottenere una crema densa, da spalmare uniformemente sul viso. Ricca di betacarotene, la zucca aiuta a depurare la pelle e illumina il viso. Schiacciando i semi potrai ricavare il necessario per uno scrub naturale: aggiungi un olio e massaggia con delicatezza. In alternativa, puoi sfruttare il sale fino, un ingrediente prezioso in grado di combattere gonfiori e ritenzione idrica, drenare e illuminare.



DETOX ENERGETICO – Hai mai sfruttato i benefici delle spezie per la tua bellezza? La cannella aumenta i livelli di energia, è benefica contro le infiammazioni della pelle e aiuta a contrastare brufoli e punti neri. Grazie all'aroma intenso, le proprietà antibatteriche e antinfiammatorie sarà una piacevole coccola sulla pelle: aggiungi la punta di un cucchiaino in una ciotola con yogurt, miele e olio vegetale. Massaggia sulla pelle e lascia per quindici minuti circa, poi sciacqua con acqua tiepida.



NUTRIENTE E PROTETTIVA – Farina di ceci, mandorle o avena per detergere la pelle con dolcezza e ritrovare la morbidezza. Grazie alle numerose proprietà, l'avena calma le infiammazione ed è adatta anche sulla pelle dei più piccoli. Sfrutta i vegetali di stagione come le castagne. La polpa di castagna ha un effetto disintossicante, rigenerante ed è in grado di rivitalizzare l'epidermide donando nuova luce al viso. Azione anti-età grazie ai semplici rimedi della natura.