Mai più rossore con le creme giuste e le buone abitudini

Anche se non si soffre propriamente di couperose , quando iniziano i primi freddi è frequente che la pelle sensibile sia soggetta ad antiestetici rossori . Un grande classico è il passaggio dagli ambienti esterni al riscaldamento interno. La pelle si accalda, come se si sentissero vere e proprie vampate, e si arrossa visibilmente. In modo particolare, ciò accade nelle zone di guance, mento e punta del naso. Ma l'arrossamento non risparmia neppure l'area del decolleté. E, arrossendo, l' emotività scatena un ulteriore peggioramento delle condizione. Cosa si può fare? Prima di tutto, trattare bene la pelle sensibile a partire dallo stile di vita, fino ad arrivare all'uso di prodotti specifici per l'epidermide facile agli arrossamenti.

Buone abitudini - Chi ha la pelle sensibile e che si arrossa, dovrebbe evitare i lavaggi troppo frequenti e con acqua fredda o molto calda. L'ideale è detergere il viso con acqua tiepida e trattamenti ad hoc come acque micellari e detergenti comfort, a base di attivi lenitivi e acqua termale. Inoltre, è altrettanto importante non asciugare mai il volto strofinando, ma tamponare delicatamente la zona. Una volta deterso il viso, si può calmare il rossore vaporizzando un'acqua specifica, che doni anche sollievo dalle caratteristiche vampate. Persino l'alimentazione può fare molto, in tal senso: la pelle soggetta ad arrossamenti ha capillari fragili, per rinforzarli sì a un pieno di flavonoidi e vitamina C (frutti rossi, arance, integratori specifici). Bere molto ed evitare i pasti abbondanti, sono altre due ottime abitudini per scongiurare rossori improvvisi.



Creme ideali - Una volta detersa alla perfezione la pelle, è importante sia proteggerla dagli agenti esterni sia rinforzarne i capillari, mitigando al contempo gli inestetismi. Quindi, sarebbe opportuno utilizzare un trattamento d'urto e concentrato sulle zone del viso più a rischio, applicando poi una crema idratante (o antirughe) specifica per pelle tendente alla couperose. Crema viso 24 Ore e Olio Bifasico Viso e Corpo L'Erbolario sono due prodotti che permettono di idratare la cute, calmandola e inibendo ulteriori arrossamenti. Merito del pool di attivi tutti naturali, come: portulaca, avena, elicriso e zenzero. L'iperreattività della pelle si riduce se, prima della crema abituale da giorno o da notte, si applica localmente (picchiettando, senza strofinare) un trattamento rinforzante come Antirougeurs Forte Trattamento Concentrato Rossori Permanenti di Avène: estratto di rusco, solfato di destrano e acqua termale placano immediatamente il rossore. Se la sensazione di caldo diventa insopportabile, con ripercussioni anche sulla vita di relazione, può essere molto utile applicare localmente al bisogno un prodotto come Bio Derma Sensibio Forte Crema Trattamento: rinfresca e calma l'epidermide anche dopo scottature, esposizione al vento e al freddo, sfregamenti o arrossamenti di origine chimica.