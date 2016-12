Gesti quotidiani: l'agenda della tua bellezza

07:00 - La pelle del viso merita a qualsiasi età una cura attenta e mirata. Sudore, sebo e cellule morte, ma anche freddo, sole e inquinamento sono i rischi a cui tutte le donne sono esposte ogni giorno. Tra i gesti di bellezza quotidiana, al primo posto troviamo detersione e idratazione: ecco un mini dizionario per la tua routine di bellezza.

Ecco i consigli per iniziare e finire la giornata.

Di mattina - Il primo gesto fondamentale che ogni donna deve fare in automatico al risveglio è quello di lavare il viso con acqua tiepida. Nessun detergente, nessuna salviettina o acque profumate perchè niente di tutto questo ha il potere di detergere in profondità. Un'ottima alternativa all'acqua è la mousse che si applica sul viso umido ed è ideale anche per le pelli più sensibili. Il passo successivo è quello di applicare un tonico con un dischetto di cotone: una volta assorbito passate alla crema contorno occhi e contorno labbra. Ce ne sono di tanti tipi e per tutte le età; anche i dermatologi e gli specialisti di bellezza la consigliano dai vent'anni in su. Come ultimo gesto, va applicata la crema giorno per proteggere il viso dalle aggressioni esterne e per idratare la pelle. Inoltre, scegliere la crema più adatta alla tua pelle è il primo passo per preparare la pelle al make-up.



Dopo le fatiche di una giornata - Struccarsi a fine giornata è importantissimo: il demaquillage garantisce alla pelle di respirare durante la notte e di rigenerarsi, ecco perchè è indispensabile dedicare a questa operazione almeno cinque minuti ogni sera. Per gli occhi è bene utilizzare un struccante mirato che tolga ombretto, mascara ed eye liner senza irritare. In un secondo momento, con i dischetti di cotone, iniziate a pulire il viso usando un detergente apposito, sciacquiate e applicate il tonico per ripristinare il Ph acido della pelle. Dopo questi passaggi, siamo pronti, o quasi, per cadere tra le braccia di Morfeo.



Per la notte - Il sonno è l'alleato numero uno per la nostra bellezza, ma dopo i trent'anni non basta riposare per avere un'epidermide elastica e luminosa. Applicare una crema specifica per la notte è un gesto prezioso che consente alla pelle di rinnovarsi e migliorare. La crema notte aiuta la pelle a riparare le cellule aggredite durante la giornata da smog, sole e agenti esterni. Quali sono le caratteristiche che deve avere questo tipo di crema? Per poter ristrutturare in profondità, la crema notte è più ricca e idratante rispetto a una crema giorno. Inoltre, ha una texture più corposa: al vostro risveglio, infatti, noterete la pelle ancora avvolta dalla magia di questo prodotto. Scegliete il tipo di crema che meglio si addice al vostro tipo di pelle per donarle morbidezza e un aspetto disteso e luminoso.