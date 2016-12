Lip stain: il rossetto scintillante a lunga durata

07:00 - Il rossetto è una parte fondamentale per il make up di ogni donna: strumento di seduzione, dona fascino e sensualità a ciascuna di noi. Lo scegliamo in base al nostro umore, al nostro outfit o secondo le tendenze dettate dalla moda. Ma come fare per avere labbra perfette tutta la giornata? Fortunatamente sempre più case cosmetiche hanno messo in commercio rossetti, gloss e tinte labbra che assicurano una tenuta duratura e, spesso, anche un effetto no-transfer.

I lip stain sono rossetti a lunga durata che regalano labbra idratate, setose e un raffinato finish semi lucido. Sono intensi, non hanno bisogni di continui ritocchi e valorizzano il viso. Oltre a idratare perfettamente le labbra per tutta la giornata, riescono a unire la resistenza del colore a un’applicazione confortevole, simile a quella dei gloss. Quando la bocca è perfettamente truccata spesso non serve make up nelle altre parti del viso.



Per una stesura a prova di errore, il tratto viene affidato alla punta che richiama proprio quella di una penna, definendo il contorno senza errori. Ideali per chi trascorre la giornata fuori casa, i lip stain si candidano a diventare un must have nel beauty case di tutte le donne che lottano quotidianamente contro la mancanza di tempo per i ritocchi. Non ultimo i lip stain garantiscono un bacio a prova di "trasferimento", e evitano macchie imbarazzanti sui vestiti e sui tovaglioli a tavola.



E per struccarsi? Proprio il loro effetto long lasting può ctreare qualche diifficoltà: non basta l'acuqa e il normale detergente non è efficace.VIsto che comunque è importante rimuoverli prima di andare a dormire esistono sul mercato apposite salviettine struccanti per labbra che rimuovono il prodotto senza alcuna difficoltà. In alternativa, è sufficiente massaggiare sulle labbra un leggero strato di vaselina.