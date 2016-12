Più giovane grazie al make up giusto

Chi non ha mai desiderato dimostrare dieci anni in meno ? Il make up giusto aiuta a illuminare e dare luce, sottolinea lo sguardo, accende di seduzione il sorriso: l'importante è sapere come utilizzare il trucco con intelligenza. Fingere che il tempo non esista non è l'obiettivo. Inizia a mostrare con orgoglio i tuoi anni e impara a valorizzare la bellezza .

1 ILLUMINA – Che cosa usi per il tuo make up? Attenzione, fondotinta e prodotti coprenti rischiano di soffocare l'epidermide e appesantire. Creme dalla texture leggera e illuminanti ti aiuteranno a dare luce al viso con dolcezza.



2 BEAUTY ROUTINE – Il segreto di una pelle morbida e luminosa è nella cura che quotidianamente le dedichiamo. Evita di truccarti tutti i giorni, usare un make up pesante e togliere il trucco solo quando vai a dormire: l'epidermide ha bisogno di respirare.



3 COME LO FAI – Spalmi il fondotinta con le dita? Sbagliato. Il modo migliore per stendere un prodotto è versarne una minima quantità e intingere un pennello: parti dal centro della fronte e sfuma ai lati. Ti aiuterà a distribuire meglio il colore riducendo le impurità.



4 RICETTE DI BELLEZZA – Se hai una pelle delicata punta sugli alimenti freschi e naturali. Olio vegetale, sale marino fino e yogurt saranno un'ottima maschera scrub da massaggiare su volto e corpo: ideale per eliminare le cellule morte, nutrire e illuminare.



5 LESS IS MORE – Evita di sovraccaricare l'occhio con ombretti scuri e dosi eccessive. Cipria e polveri rischiano di sottolineare le rughe. Impara a usare quantità minime, da stendere con pazienza e attenzione.



6 I TUOI COLORI – Arancione e rosa per scaldare con dolcezza, rosso un grande classico, gloss per un'eleganza discreta: fatti consigliare da un esperto e punta sulle sfumature in grado di valorizzare il tuo incarnato. Con un rossetto eccessivamente scuro le labbra sembreranno più sottili.



7 TOCCO DI LUCE – Schiarisci l'arcata sopraccigliare con una matita e l'ombretto giusto, illuminerà lo sguardo. Evita di truccare la parte inferiore dell'occhio e limitati al make up sulla palpebra mobile. Sì al mascara che aiuta a dare profondità.



8 SOPRACCIGLIA – Le tue sopracciglia sono ridotte a un'esile linea? Fatti aiutare da un esperto. Segui la linea del tuo volto evitando di strappare tutti i peletti. Le sopracciglia danno forza allo sguardo e sono alleate della nostra bellezza.



9 SCEGLI – O occhi o bocca: evita di sovraccaricare il viso. Concentra la tua attenzione su un unico dettaglio, darà forza all'insieme. Un make up leggero ti permette di apparire al meglio, sottolinea la tua bellezza con eleganza e aggiunge luminosità al viso.



10 QUESTIONE DI ETICHETTA – Rassodante, ristrutturante, effetto lifting: quante parole riescono a attirare la nostra attenzione! Non credere a tutto ciò che ti viene detto e impara a leggere bene l'etichetta. Scegli prodotti semplici e di qualità. Il miglior modo per prendersi cura della pelle è farlo con pazienza, con un'alimentazione sana, un po' di sport e… tanta felicità!