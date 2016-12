Tendenza trucco: gli ombretti per l'autunno-inverno

Per quanto riguarda il colore, sembra che non vogliano tramontare le nuance azzurro e rosa quarzo, da abbinare a rossetti nude e pesca, oltre che a un incarnato perfetto. Per concedersi un make up dagli inediti colori sugli occhi, è importante che lo sguardo sia limpido e riposato. Dunque, mai dimenticare di struccarsi alla perfezione ogni sera e di applicare prodotti specifici decongestionanti per il contorno occhi: si scongiureranno, così, ombre sgradite come occhiaie e borse.



Per uno sguardo che ricordi i romantici paesaggi autunnali, Dr. Hauschka propone una limited edition dedicata proprio al trucco occhi. Protagonista è l'Eyeshadowpalette, una trousse dalle inedite tonalità aubergine, lavanda, prugna e giglio bianco. Da abbinare ad eyeliner marroni o viola.



Per chi ama giocare con luci e ombre, le palette Eye Shadow Quartet di Isadora spaziano dal prugna al lilla, passando per il classico bruno e per l'immancabile rosa. Tratto comune è la possibilità di unire sapientemente finish mat ed effetto perlato grazie alle diverse possibilità di applicazione, riuscendo quindi anche a ingrandire gli occhi piccoli. Da abbinare a una generosa applicazione di mascara volumizzante.



Dedicato alle amanti dello smokey eyes, anche per questo autunno accanto al color block e agli effetti metallizzati, ritroviamo il full smokey eyes. Tanto nero, abbinato a ombretti dalle gradazioni viola e verde, con variazioni inattese per le palette proposte da Dior e Clarins.



Non manca, infine, la tendenza nude anche per gli occhi. Grazie alle tonalità di Guerlain Palette 5 Couleurs, è possibile unire basi bianche a nuance nude, giocando con gli effetti ottici e ottenendo così un finish easy chic. In questo caso, sarò concesso anche un rossetto rosso intenso e tanto kajal lungo la rima superiore e inferiore dell'occhio. Senza timore di esagerare.