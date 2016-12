Mascara, più sexy con un battito di ciglia

Questo prezioso cosmetico è in grado, con un semplice gesto, di aprire l’occhio, conferendogli un’allure davvero chic. Il primo passo da compiere per evitare pasticci? Comprate un piegaciglia. Dopo averlo imparato ad usare ( ed è un vero e proprio gioco da ragazzi ) diventa un grande alleato di tutte le donne: utilizzatelo prima del mascara, quando le ciglia sono ancora morbide e naturali, per incurvarle e ottenere un risultato splendido.



Tra le tante magie della cosmetica che arrivano in nostro aiuto, ci sono tanti prodotti pensati ad hoc per ciglia sempre perfette. Cera d’api, alba, carnauba, pantenolo e vitamine C ed E sono le proprietà che contiene il supermascara tridimensionale della linea trucco Collistar: un trattamento indicato a chi ha ciglia sottili perchè conferisce loro flessibilità, permettendo di stenderle e allungarle al massimo già alla prima passata. Il mascara Respectissime Multi - Dimension di La Roche - Posay, invece, è il prodotto giusto per amplificare, definire e fortificare le ciglia. La sua nuova formula arricchita di siero rivitalizzante e con applicatore all’avanguardia tecnologica risponde alle esigenze di tutte le donne: applicalo praticando un lieve movimento a zig-zag dalla radice alle punte. In questo modo separerai bene le ciglia ed eviterai che si formino grumi antiestetici.



Per chi ha, invece, ciglia rade Rimmel presenta il nuovo mascara wonder’full volume colourist con un complesso di coloranti naturali che scurisce progressivamente le ciglia, applicazione dopo applicazione. Dopo due settimane di utilizzo regolare, anche quelle più invisibili, appariranno più scure dalla radice alle punte: grazie al complesso “lash tint”, la colorazione è semi-permanente e scomparirà gradualmente a partire dall’ultima applicazione. Anche il maquillage Clarins si prende cura dello sguardo: la formula di Be Long Mascara è arricchita da un complesso innovativo che fortifica le ciglia e ne assicura la crescita giorno dopo giorno.



Per uno sguardo che faccia vibrare il cuore, Sisley crea il mascara So Curl incurvante e a lunga tenuta: indicato a chi ha ciglia medie o lunghe la pro-vitamina B5 regala vigore e volume, i fito-ceramidi di riso le rendono più resistenti, l'olio di ricino contribuisce a rivitalizzare e rendere più folte. Già dal primo passaggio, la texture cremosa del mascara scolpisce le ciglia che appaiono come moltiplicate, folte e incurvate. Il tempo di asciugatura permette di ripassare più volte senza appiccicare e appesantire. Non cola, non si sbriciola, non si trasferisce e il trucco rimane perfetto per tutta la giornata. Ideale anche per occhi sensibili e portatori di lenti a contatto.



Infine, quando vuoi applicare il rimmel controlla sempre che non siano rimasti residui dei precedenti trucchi: se parti da un viso deterso otterrai risultati migliori.