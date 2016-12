Fantasioso o tinta unita, il pareo è un passe partout che non può mai mancare nella valigia per il mare . Valida alternativa alla gonna o anche all’abitino copricostume, è il capo più comodo e veloce da indossare in spiaggia . Ecco i modelli più cool dell' estate 2016 .

Proenza Schouler propone una gonna pareo con stampa dagli accenti cobalto, neri e bianchi. La texture leggerissima e il bordo sfrangiato danno al capo una nota esotica. Punta al pattern fiorato anche il duo Dolce & Gabbana: sulla gonna a sfondo bianco sbocciano margherite e tulipani in formato maxi.



Un caleidoscopio di dipinti impera anche sul pareo di Emilio Pucci che si serve di una palette cromatica ampia che spazia dal lilla all’arancio passando per il giallo limone e l’azzurro cielo.



Sceglie il colore della passione Eres che tinge di rosso il suo pareo con drappeggio e fiocco da annodare intorno alla vita. È più romantico quello firmato Miguelina: tinta bianco, delicati ricami in pizzo e lunghezza longuette.



Il bianco si alterna al nero in stripes asimmetriche sul modello di La Perla: la stampa che ricorda la fantasia zebrata lo rende molto sensuale. Il pattern black & white compare anche sul modello di Mara Hoffmann dove si alterna a una delicata fantasia animalier.



