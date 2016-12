Il guardaroba si illumina di giallo in primavera

Solare, allegro, fresco. Il giallo è un colore brillante ed energico che ha portato luce e allegria in passerella. La sua palette cromatica spazia dal canarino al limone, dall'ocra al sabbia, dal senape al buttercup come lo ha definito Pantone . Qualunque sia la nuance, non importa! L'esuberanza del giallo colorerà la vostra primavera. Ecco tutti i must have a cui non potrete rinunciare.

E' abbagliante come il sole l'abito lungo in seta di Stella McCartney con arricciatura impreziosita da inserti dorati a contrasto. Indossatelo con i capelli raccolti per mettere in risalto la profonda scollatura sulla schiena. Vi sentirete una musa di stagione.



Si tinge di giallo oro lo show di Gucci che porta sul catwalk un tailleur broccato dal taglio maschile con giacca allungata e culotte pants. Alessandro Michele lo abbina a un cravattino rosso a contrasto, per un risultato molto androgino.



Oscar de la Renta invece sceglie il giallo per dipingere il coprispalla in cotone senza colletto. Il suo sapore vintage si accompagna a ricami bianchi di perline e paillettes e ai bagliori argentei del lamè. Sfoggiatelo con disinvoltura su ogni outfit.



Perfetto su ogni mise anche il coprispalla in pelle di Jil Sander minimal e dalla sensualità soffusa. Che copre le ginocchia.



Punta alla tinta unita anche Valentino che sceglie una nuance tendente all'arancione per il mini abito in crèpe di seta dalla linea morbida.



Se poi siete in cerca di accessori, anche qui la scelta non manca. A noi diverte molto la tracolla in pelle a forma di cuore firmata Christopher Kane, perfetta sia di giorno che di sera. Ma se preferite qualcosa di più classico, puntate sull'iconica Monogramme Baby di Saint Laurent da portare sia a tracolla che in mano come clutch.



