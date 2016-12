Vacanze al mare: quindici must have da mettere in valigia

1) Pareo a stampa - Ispirazione Sicilia! Per noi è stato amore a prima vista con la stampa limoni del pareo di Dolce & Gabbana, ideale da sfoggiare in spiaggia ma anche a un pool party in abbinamento a pianelle oro e crop top bianco.



2) Pantaloni a stampa in seta - Freschi ed eleganti. Come il modello firmato Emilio Pucci: silhouette morbida, linea dritta, una coloratissima pioggia di piume e tanto spirito vacanziero. Indossatelo con tacco a stiletto per la sera, con scarpe flat per il daywear.



3) Occhiali da sole retrò - Indietro nel tempo! Con gli occhiali tartarugati di Bottega Veneta dalla silhouette cat-eye: un classico iper femminile da tenere sempre in borsa.



4) Cappello a tesa larga - Un tocco da vera diva. Puntate al modello nero di Eres dalla linea asimmetric, più ampia sul retro. Avvolgente e molto sensuale - per la sua lavorazione effetto vedo-non-vedo - è ideale sia su minidress da spiaggia sofisticati sia su ensemble più casual fatte di shorts in denim e bralette.



5) Bandana - Da annodare al collo, al polso o anche ai manici della borsa da mare è il dettaglio in più dal sapore urban che completerà il vostro outfit da spiaggia. Sceglietela in una nuance di rosso. Un esempio? La tinta intensa proposta da Chan Luu.



6) Bikini a vita alta - Per un tuffo negli anni Cinquanta, puntate a un costume da bagno con slip che copre l'ombelico. A noi piace molto il modello a stampa floreale di Anna Sui su cui fioriscono rose rosse in formato maxi.



7) Lace-up - Comode e molto trendy, le scarpe flat alla schiava alla sono ideali da sfoggiare all day long. Il consiglio? I sandali di Aquazzura in pelle nera e suede verde, con lacci da avvolgere intorno alla caviglia e preziose borchiette dorate decor.



8) Pyjamas - Di giorno come di notte! Comodo come un pigiama, elegante come un ensemble di seta, il completo pigiama è uno dei must have di stagione a cui non potrete rinunciare in vacanza. Puntate al modello di F.R.S For Restless Sleepers a stampa floreale e abbinatelo a un paio di scarpe androgine o a un tacco a spillo vertiginoso.



9) Spalle scoperte & stripes - Stile Bardot! Scoprite le spalle con il top dal taglio corto di MSGM bianco a righe colorate, avvolto in un voluminoso volant. Ideale su una romantica minigonna a vita alta in tinta scura.



10) Borsa in paglia - Tradizione che passione! La borsa da mare dell'estate 2016 è in paglia e è molto eccentrica. Proprio come il modello di Muzungu Sisters tempestato di specchi avvolti in cornici di pon pon rossi, di campane gold e di applicazioni luccicanti.



11) Crop Top - Fuori la pancia con il top dal taglio corto, perfetto soprattutto su gonne o pantaloni a vita alta per creare un sensuale e misterioso effetto vedo-non-vedo. Vi suggeriamo il modello senza maniche con scollo a V, di Zara. I suoi bagliori argentei vi faranno brillare.



12) Salopette in denim - Casual e deliziose con il pagliaccetto di jeans di Steve e Steve J & Yoni P, da sfoggiare sia in spiaggia sia per un aperitivo. Per un tocco cool, indossatela con una t-shirt bianca dalla linea minimal, la tendenza dell'estate.



13) Abito chemisier - Sartorialità essenziale e accenti androgini. Come per l'abito-camicia di Maison Margiela, bianco, minimal e con pannelli frontali dalle fitte plissettate. Spezzate con una borsa da spiaggia eccentrica o un paio di espadrillas platform a fantasia.



14) Minigonna a vita alta - L'estate 2016 è la stagione del 'Flower Power'! Dunque puntate sulla mini di Max&Co viola dalla linea svasata su cui sbocciano fiori rosa dai lineamenti azzurri che creano un effetto molto raffinato. Abbinatela a un paio di pianelle in tinta nude.



15) Clutch eccentrica - Ed ironica come il modello rigido e vivace di Avant Premiere che smorza la monotonia di qualsiasi outfit monocolor.



Leggi gli altri articoli moda su Grazia.it