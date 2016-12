Tendenze, il ritorno della moda a vita alta

Non tutte amano la vita alta, anzi alcune addirittura la snobbano definitivamente, optando per il pantalone a vita bassa e di conseguenza anche tutto il resto del guardaroba. La convinzione, in molte di noi, è che la vita alta non sia esattamente adatta a tutte, anzi: in alcuni casi, come quando si hanno i fianchi larghi o una pancia non propriamente piatta, si tende a credere che segnino ed allarghino. La verità è che la vita alta, se ben abbinata, sta bene davvero a tutte e in tutte le versioni.