Sandali: minimal o preziosi, purché flat!

Easy-chic - Ideali per smorzare i toni di un look elegante, i sandali flat dal sapore sportivo danno una nota trendy agli abitini leggeri. Un esempio? Il modello in suede rosa di Miu Miu con maxi fibbia quadrata dona all’outfit una nota giocosa e al contempo fanciullesca.

Più minimal è il design del modello di Acne Studios in cotone bianco illuminato da dettagli metal in argento con suola spessa a contrasto.



Embellished - Preziosi, eccentrici e tempestati di applicazioni, i sandali decorati arricchiscono e illuminano i total look tinta unita dalla linea essenziale, specie di sera. Come le pianelle verde smeraldo del duo Dolce & Gabbana con profili satinati en pendant e fascia in pizzo che fa da sfondo a gemme luminose. Lo stesso brillore risplende sulle ciabatte di casa Marni: tinta neutra, cavallino, linea pulita e tanti cristalli.



Gladiator - Confortevoli e molto glamour, le lace-up sono uno dei modelli più quotati di stagione. Soprattutto se indossati con abiti corti dal sapore retrò. A noi piacciono molto i sandali di Ancient Greek Sandals con fascette in suede strette dai laccetti che si annodano intorno alla caviglia. Ma anche la silhouette con cut out di Aquazzurra in pelle dorata. Che avvolge il piede in una rete di intrecci.



Minimal - Minimal come il design delle pianelle raso terra che lasciano libero il tallone. Sono eleganti, raffinate e si abbinano perfettamente a qualunque outfit, dall’abito lungo agli shorts. Un suggerimento? Le ciabattine con fibbia di Roger Vivier in pelle spazzolata gialla o anche il modello stile Capri in vernice bianca di Gianvito Rossi: sono l’emblema dell’essenzialità e danno una nota elegante a qualsiasi look.



Leggi gli altri articoli moda su Grazia.it