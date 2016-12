Sandali alla schiava: tendenze e modelli per l'estate 2015

Quando si parla di accessori estivi i sandali sono la prima cosa a cui si è soliti pensare. Per l' estate 2015 la tendenza predominante è una: i sandali alla schiava o da gladiatore. Si trovano di tutte le tipologie, abbiamo scelto dei modelli interessanti che trovate in commercio, sfogliate le immagini e puntate sui vostri preferiti.

Come sceglierli? Prima di tutto guardate i vostri polpacci, per le più esili vanno benissimo anche i modelli con lacci, mentre per quelle con una struttura ossea leggermente più pesante è meglio puntare sulle varianti rigide, fasceranno meno la gamba e otterete comunque un effetto similare.Su che modelli puntare? Dipende principalmente dal vostro gusto, i colori che sfrutterete di più sono sicuramente quelli neutri, si passa dal beige, al caramello fino al nero. Il consiglio è quello di acquistarli anche a seconda delle vostre esigenze: se vi serviranno per look più ricercati sceglieteli con decorazioni, altrimenti buttatevi a capofitto sulla semplicità.A cosa abbinarli? Potete veramente osare e indossarli con qualsiasi capo. Dai jeans bianchi aderenti, passando alle vesti colorate, alle gonne a ruota o, ancora, agli shorts in jeans.Il consiglio finale rimane sempre lo stesso: acquistatene un paio che vi convinca davvero e approfittatene degli sconti estivi, diventeranno il feticcio della vostra calda estate, parola nostra!Leggi anche gli altri articoli moda su Grazia.it