Saldi e sconti estivi: la guida a capi e accessori irrinunciabili

Camicia in seta elegante: sceglietela perché le occasioni per indossarla nel corso della vita saranno sicuramente molte. Per le più attente al look il consiglio è quello di sfruttarla anche in ufficio.



Cintura in pelle: purché sia di un buon materiale e la forma vesta alla perfezione la vostra silhouette. Meglio sceglierla in una tonalità pacata e facilmente abbinabile con il maggior numero delle vostre mise.



Gonna scampanata: una gonna come si deve è un altro cult da non dimenticare, puntate su un modello scampanato, più o meno corto e adatto a slanciare la figura.



Costume di qualità: i costumi da bagno sono molteplici sul mercato, sceglierli di qualità è uno step in più, è importante sfruttare l'occasione dei saldi per accappararsene uno con prezzi fattibili.



Décolleté classiche: tacco midi o altezza alta, a seconda delle esigenze, scegliete il vostro modello e il rispettivo colore e godetevele per 365 giorni l'anno.



Portafogli: sofisticato e resistente, queste le caratteristiche fondamentali da ricercare in un accessorio simile.



Abito romantico: perché acquistarne uno? Semplicemente perché a un matrimonio come a una serata tra amici è il capo che vi farà sentire come una principessa. Irrinunciabile.



Occhiali da sole: puntate sulle tendenze di stagione senza esagerare, la regola che vale è sempre la stessa, l'oggetto deve durare per più di un'estate.



Camicia bianca: ogni donna dovrebbe averne una nell'armadio. Puntate su una camicia di buon cotone e su una forma semplice e d'impatto.



Jeans: il buon vecchio paio di jeans vi accompagnerà in più di un'avventura, sceglietelo con cura.



Leggi anche gli altri articoli moda su Grazia.it