Un tempo in estate si sfoggiavano solo i sandali gladiators , quelli, per intenderci, intrecciati e piatti che facevano l’effetto “antica Roma”. Poi i lacci, finalmente, si sono estesi anche alle scarpe con il tacco, alle ballerine, agli stivali e ai sandali alti da sera. Questa estate le scarpe lace-up saranno davvero il must-have in fatto di accessori. Non avete idea di come potreste abbinarli? E’ semplice: con tutto!

Stanno bene con i jeans boy-friend: un po’ di risvolto, una camicia morbida e il look casual-chic è fatto con un paio di sandali alti allacciati.



Con gli shorts e la camicia: visto che stanno arrivando le belle giornate e le occasioni non mancheranno di certo, provate ad abbinate delle ballerine allacciate ad un paio di shorts e una camicia maschile.



Con il look total nude: se vi piacciono i colori chiari come il bianco e il nude, basta provare una scarpa semi chiusa allacciata, con un tacco medio, da abbinare ai jeans bianchi e dettagli color carne.



Look white a contrasto: adorate i sandali eccentrici, magari con stampe animalier, intrecciati? Provateli su un total look bianco. Super chic.



Con un tocco gipsy: vi sembrerà strano, ma la linea tra gipsy e gladiators è davvero sottile e un sandalo lace-up la attraversa benissimo senza separare le due cose. provate ad abbinarli ad una borsa con le frange.



Con i ripped-jeans: i jeans strappati sembrano essere davvero il non-plus-ultra da indossare con le ballerine allacciate, un binomio imprescindibile.



Con un look bon-ton: se il vostro stile è meno modaiolo e più bon-ton, ma vi siete innamorate delle ballerine intrecciate, scoprirete con piacere che abbinarli è molto semplice.



Anche con un look rock maschile i lace-up sono perfetti: vanno a smorzare lo stile mascolino di un blazer abbinato ad un pantalone nero a vita alta. Sempre restando in tema di look maschili, se vi piace il genere, sappiate che basta un tocco per renderlo super sensuale: anziché un pantalone classico, sotto la giacca e la camicia infilate un pantalone di pelle super aderente e un paio di tacchi intrecciati. Nessuno vi scambierà per un uomo certamente.



Siete pazze per i jeans? Quelli sfilacciati al fondo sono perfetti per non nascondere i lacci delle vostre scarpe.



Un contrasto classico-esotico? Prendete spunto da Olivia Palermo, che indossa i lace-up pitonati e con un tocco masai insieme ad un abito castissimo e molto classico.



Con la gonna? Niente di meglio! l’allacciatura avrà l’effetto ottico di allungare le vostre gambe scoperte.



