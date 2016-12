Dalle infradito ai sandali espadrillas , dalle pianelle alle lace up passando per le slipper : abbiamo selezionato per te le ciabatte da mare più trendy dell' estate 2016 . Lasciati ispirare dai nostri suggerimenti e scopri come abbinarle al meglio . Per essere sempre al top, anche in spiaggia.

Pianelle & Denim - Per un risultato dal sapore boho-chic, punta a un paio di pianelle in jacquard multicolor con frange e platform in sughero. E sfoggiale insieme a un abito di jeans con profili trapuntati che ne disegnano la silhouette essenziale, leggermente svasata fino agli orli sfrangiati. A noi piace molto il modello di Chloè.



Slipper & Stripe - Il tuo outfit sarà fun-chic con le slipper bianche dalla linea affusolata di Acne Studios abbinate al romantico abito della linea Victoria Victoria Beckham a righe bianche e grigie con deliziose ruches sulle maniche. Spezza la delicatezza dei colori neutri con un bikini a triangolo in tinta frizzante. Un esempio? Il verde brillante del modello di Heidi Klein con laccetti e cut out sullo slip.



Espadrillas & crochet - Nel tuo guardaroba estivo di sicuro non potranno mancare le espadrillas. Per la spiaggia scegli un modello aperto con laccetti multicolor e abbianali al pagliaccetto rosso di Missoni Mare e a un cappello in rafia come quello di Hat Attack a tesa larga. Sotto? Il bikini total white con bordi smerlati di Marysia.



Lace up & jumpsuit - La prossima estate è la stagione delle scarpe gladiator. Perchè dunque non sfoggiarle anche on the beach? Scegli gli infradito in tinta neutra di K Jacques St Tropez con lacci avvolti intorno alla caviglia e combinale con una jumpsuit multicolor dal taglio corto al polpaccio e dalla linea morbida. Per completare, una borsa eccentrica e un bikini tinta unita.



Pon Pon & Caftano - Un paio di sandali eccentrici e il look è fatto. Un esempio? I sandali rossi di Dolce&Gabbana impreziositi con pon pon e pietre colorate. Da abbinare a un caftano bianco con decorazioni rosse in richiamo alle ciabatte.





