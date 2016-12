Borse in paglia: le idee per indossarle anche in città

Borse in paglia piccole: sono deliziose, riprendono le silhouette e i dettagli retrò oppure si vivacizzano grazie a forme estrose e originali.



Quando sceglierle: sceglietele le mini bag in paglia per la sera, per l’aperitivo con gli amici, per una cena a due ma anche per appuntamenti di lavoro. Il figurone è assicurato.



Borse in paglia rigide: di piccole o medie dimensioni, si riconoscono per la forma strutturata e si portano rigorosamente a mano. Donano eleganza e raffinatezza al look.



Quando sceglierle: il momento propizio per sfoggiare una borsa in paglia rigida potrebbe rivelarsi essere proprio con una cerimonia. Siete invitate a un matrimonio o a un battesimo? Abbinatele senza paura con l’abito più elegante che avete.



Borse in paglia ampie: le classiche shopper da mare sono diventate un accessorio stiloso anche per la città. Colorate o in tinta naturale, si abbinano alla camicia così come ad abitini graziosi.



Quando sceglierle: si portano dal mattino alla sera, letteralmente. La loro capienza vi permetterà di sfruttarle a tutto tondo mentre i loro dettagli particolari daranno un twist in più anche alla mise serale.



