Business, trendy o sofisticato: il look per una cena di lavoro

Elegante sì, ma non troppo. La regola numero uno per scegliere il look adatto a una cena di lavoro è non eccedere. Dunque no ad abiti eccentrici, a scollature profonde e a gonne troppo mini. Ma neanche a mise eccessivamente semplici e classiche perché, come si dice, "less is a bore". Quindi mixate rigore e stile e lasciatevi ispirare dalle nuove tendenze della prossima primavera . Per essere impeccabili donne in carriera , anche a cena.

Look business: Tailleur nero, un passepartout. È un outfit pratico e allo stesso tempo chic, perfetto da sfoggiare sin dalla mattina in ufficio. Noi vi proponiamo un completo spezzato. Per rompere gli schemi e non passare inosservate, con eleganza. È deliziosa e molto femminile la giacca in crepe di Red Valentino con fiocchetto laterale e profilo a onda su sfondo avorio. Abbinatela ai pantaloni cropped di Marni dal taglio sartoriale e alla blusa color latte con colletto alla coreana, ancor meglio se impreziosito da ruches. Quanto agli accessori, puntate sui sandali minimal con tacco comodo di Chloé e osate con la clutch a specchio di Miu Miu da portare a mano o a tracolla.



Look Trendy: A tutto colore! A noi piace molto lo spolverino corallo di McQ Alexander McQueen da abbinare alla gonna ton sur ton di T by Alexander Wang, lineare ed essenziale. La tonalità così accesa smorza il rigore del taglio sartoriale dell'ensemble da sfoggiare con una blusa bianca morbida come quella di Balenciaga, dalla linea pulita. Per gli accessori spezzate con il nero. Il nostro consiglio? I sandali con zeppe dal design coprente di Givenchy e la borsa in pelle di Lanvin. Ha la tracolla ma portatela a mano!



Look Sofisticato: Parola d'ordine, geometrie. Per essere eleganti ma originali puntate a un abito longuette a stampa. È raffinato il color block dell'abito di Roland Mouret che mette a contrasto il colore nero con la tenue nuance del rosa quarzo. Abbinatelo a uno spolverino nero o a un trench lungo come quello in lino mélange di Stella McCartney. Per gli accessori: sandali neri in suede di Gianvito Rossi con incrocio di laccetti e clutch Knot di Bottega Veneta con prezioso intrecciato in ottone argentato. Per un risultato molto chic.