La primavera è in arrivo: come mi vesto?

A giudicare dalle vetrine dei negozi sembrerebbe che l'inverno sia ormai alle spalle: le collezioni primavera-estate fanno già bella mostra di sé e, anche se le temperature non sono proprio miti, stiamo già facendo un pensierino su quello che sarà il nostro look per la bella stagione a venire. Per non farci trovare impreparate sarà bene fare un ripasso dei trend che abbiamo visto sulle passerelle, per decidere poi cosa ci piace e fa per noi e cosa no.

A farla da padrone sembrano essere le stampe colorate, come abbiamo visto nella collezione Gucci proposta dal nuovo stilista: energia anni '70, fiori, colori, forme eccentriche e stampe sovrapposte.



A fianco a tutto questo colore, per chi ama il monocromo, tre sembrano essere i colori dominanti da indossare in total look: il bianco, per abiti e gonne strettissimi o per tagli scivolati; il nero, prendendo spunto dalle modelle boho-chic di Valentino; le sfumature di rosa, romantico e vagamente baby, per abitini, soprabiti, ma anche per accessori e scarpe.



Tornano anche le texture leopardato e military, come proposto da Versace, per una donna aggressiva ma con stile.



Tornando anche le ruches, ad adornare camicie, gonne, abiti, aggiungendo un tocco di movimento al look. Lo stesso vale per le frange, che non stancano mai, soprattutto in estate.



Trend nuovissimo ma ormai consolidato è la sovrapposizione dei capi: se nell'inverno abbiamo visto il coat-over-coat, per la primavera sarà d'obbligo un gilet, che non ha un fine, ma fa trend.



E ancora per i capi che tornano, la maxi camicia, da portare sopra un pantalone o al posto di un abito, con le sneakers o con i tacchi, l'importante è che sia chiara. La salopette continua il suo successo dall'inverno e viene riproposta anche per l'estate, in versione giorno e sera. Anche i tagli maschili non accennano segni di declino tra le preferenze del mondo della moda, sempre più legata all'easy-way.



Easy fino a quando non si tratta ovviamente delle grandi occasioni, dove ci sarà l'imbarazzo della scelta tra pizzo, macro crochet, lavorazioni e applicazioni floreali.



