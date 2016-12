Oggi mi sento...una bestia: ecco come sfoggiare l'animalier

Sono tantissimi gli stilisti che ad ogni collezione creano pezzi ispirati ai sontuosi animali della savana. Ma il rischio di cadere nel volgare, quando si indossa un capo leopardato, è proprio dietro l'angolo. Il retro-pensiero, almeno nel mio caso, va sempre a quegli sfiziosissimi completini anni '90 indossati da Francesca Cacace nella serie tv "La Tata".

Però sembra davvero difficile fare a meno di aggiungere un tocco selvaggio ad un outfit quasi piatto. Per evitare di fare pasticci ispiriamoci a chi di moda ne sa, come le fashion blogger. Le più influenti del mondo, attraverso i loro scatti condivisi sui social, ci spiegano come fare.



Aimee Song indossa una longuette a stampa animalier bianca a contrasto nero. Abbinandola ad altri capi di colori neutri, come il nero e il cammero, la vistosità è immediatamente ridimensionata in un look che sembra quasi minimal.



La super icona di moda Alexa Chung abbina il cappotto animalier, pezzo fortissimo da solo, con icone della moda: ballerine bicolore chanel e borsa 2.55, sempre chanel. Annabel Rosendahl fa della maglietta leopardata il pezzo forte del look, abbinandola ad un semplice jeans e ad una pelliccia multicolore vistosissima. Lo stesso vale per la bellissima Kristina Bazan, che abbina la t-shirt esotica ad un semplice jeans, senza però trascurare di indossare una it-bag Valentino. Non si sa come, ma il risultato è strabiliante.



Anche per quanto riguarda le pellicce, Caroline Blomst ci fa vedere come una pelliccia animalier può essere smorzata con un pantalone di pelle nera e una sneaker bianca. Il connubio tra semplice cappotto e stampa leopardata raggiunge il suo più alto livello con Peony Lim, che sublima un look classico con questo sfarzoso cappotto in cavallino.



La più famosa delle blogger, Chiara Ferragni, osa addirittura con due tipi di stampa: una naturale sulla borsa e una a toni chiari sul cappotto.



Danielle Bernstein ravviva un look total black con un cappottino ad inserti di pelliccia maculata.



Se preferite puntare sugli accessori, fate come Denni Elias, che ad un look classico abbina una borsa in cavallino stampato.



Stessa scelta per Gala Gonzalez, che sceglie una minibag in vernice stampata. Anche Eleonora Carisi resta ferma sul dettaglio a contrasto: sandalo animalier da abbinare ad un look super fashion ma minimal.



Colei che tutto può e che non sbaglia un look, Olivia Palermo, da prova di maestria mescolando addirittura tre stampe diverse e riuscendo ugualmente a risultare perfetta.



