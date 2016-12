Moda: il fascino di essere una lady noir

Il trend per i look da sera sembra essere consolidato: lo smoking maschile, i pantaloni over come quelli che indossava Marlene Dietrich, la tuta di velluto, i dettagli in pizzo che lasciano intravedere la pelle. Ma anche i dettagli di pelliccia, le stole di volpe, un tocco di pelle e per finire clutch metalliche, velette di rete e dettagli in pizzo.



Anche durante le sfilate sembra essere iniziato un nuovo corso per gli stilisti alla guida di marchi storici: Hedi Slimane ha rivoluzionato l'immagine anni '70 di Yves Saint Laurent, proponendo una donna rock e quasi maledetta. Lo stesso hanno fatto stilisti ben più focalizzati sull'haute couture, come Elie Saab o Valentino, che non hanno tardato nel proporre abiti in stile Lady Noir.



Se amate il nero, per i vostri look serali focalizzatevi su quanto segue:

- Rubate i corpetti in pizzo dal vostro guardaroba di lingerie per trasformali in vezzosi capi da sfoggiare con un pantalone a vita alta o una gonna pencil.



- Abbinate le trasparenze alla pelle, prendete esempio dalla modella del momento, Kendall Jenner.



- Lo stile sembra essere amato anche dalla modella Miranda Kerr, che sceglie una gonna in pizzo nero, abbinata ad una tshirt semplice e ad uno stiletto nero.



- Il pizzo nero è perfetto anche abbinato a dettagli e accessori in pelle. Se avete voglia di un tocco leggero, provate con lo chiffon, che renderà ancora più voluttuoso il vostro look.



- Il pezzo davvero forte per questa stagione sembra però essere la tuta in velluto nero, abbinata a grossi gioielli o a giacche dal taglio maschile.



- Lo stesso vale per il pantalone a palazzo nero, se in velluto, da abbinare a leggere camicette di chiffon o pizzo, che facciano da contrasto leggero alla pesantezza del velluto.



- Da tenere sempre presente: con il velluto, il colore metallico da abbinare è rigorosamente l'oro.



