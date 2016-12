Un pigiama per tutte le occasioni

Sono outfit proposti per la bella stagione. Parliamo di capi leggeri e morbidi: abbiamo giacche eleganti con uno o più bottoni, con e senza tasche, decisamente lunghe e larghe. Dello stesso stile le camicie (che ricordano le giacche per i tagli e le cuciture), cardigan estivi e gilet lunghi e corti ma sempre abbondanti. Tutti questi capi vengono abbinati a pantaloni a vita alta e larghi sui fianchi e dal cavallo basso. Lunghi fino alla caviglia o addirittura sotto le scarpe (indossateli con i tacchi alti altrimenti il triplo salto carpiato è assicurato). Questo stile di pantalone ricorda molto quelli degli anni Ottanta per le riprese delle stoffa sul davanti. Caratteristica che rende il pantalone sinuoso e perfettamente in linea con le vostre misure. Molto comodi anche quelli senza la chiusura: non dovete litigare con bottoni e cerniere ma riuscirete a infilarveli scontrandovi con un elastico in vita poco morbido e 'malleabile’. Lo scopo è avere così un pantalone a vita alta ma che grazie all’elastico può anche “scendere” a vita bassa (basta abbassarlo e non avrete il cavallo appiccicato alla vostra pelle), teoricamente comodo da indossare e buono per la sera e per il giorno. Un passe-partout impeccabile e di tendenza.



Le gonne sono lunghe fino al ginocchio o appena sotto, ma abbondano nei centimetri. Il leitmotiv è “stoffa a volontà”. Tutto è largo e comodo ma senza l’effetto 'sacco’ grazie alle 'riprese' nei punti giusti. Pochi gli abiti pensati per questo stile; un abito o è ben modellato (e non mi riferisco alla larghezza ma bensì al taglio) o non ha identità.

“Un abito dovrebbe essere stretto abbastanza per mostrare che sei una donna e sufficientemente morbido da provare che sei una signora”. Edith Head



Le scarpe preferite per questi outfit sono i sandali bassi ma non spiaccicati a terra (ricordate che qualche centimetro di tacco fa bene anche al nostro corpo): se preferite i tacchi alti potete esagerare pure con la lunghezza dell'orlo. Non dominate la voglia di accessori se preferite stoffe poco colorate e semplici, ma contenetevi se al contrario optate per motivi floreali, quadri o forme geometriche, fantasie animalier e altro ancora. Attenzione alle righe: personalmente ve le sconsiglio nello stile pigiama. Gli stilisti, infatti, non vi hanno rinunciato, ma hanno aggiunto fiori ricamati, paillette, strass, disegni vari o schizzi di colore. Seguite il loro consiglio se decidete di creare da sole il vostro outfit in stile pigiama. L'accozzaglia e il cattivo gusto non sono tollerabile e non soltanto dalla moda.

“Così la moda non è altro che una delle tante forme di vita con le quali la tendenza all'uguaglianza sociale e quella alla differenziazione individuale e alla variazione si congiungono in un fare unitario”. George Simmel



E' chiaro che siamo di fronte ad uno stile originale e utile. Un pigiama 'fresco' sotto il sole può sempre salvarci dalle scottature. Ma se non vi attira particolarmente ricordate che ogni proposta che arriva dalle casa di moda può sempre essere rivisitata dalla vostra creatività. Come sempre ognuno di noi può sbizzarrirsi e creare il proprio look ma senza sacrificare lo stile.