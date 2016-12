Sandali lace up con zeppa metallica in tinta oro, See by Chloé

Flat - Gianvito Rossi propone una versione metal di sandali gladiator in pelle gold: suola bassa, design sinuoso e lunghi laccetti splendenti avvolti intorno alla caviglia. Più essenziali ma altrettanto piene di lacci sono le lace up di Isabel Marant che firma un paio di sandali neri in pelle con pochi dettagli argentati a contrasto.



Sensuali - Aggressive con il tacco a stiletto. Come quelle Jimmy Choo che avvolge interamente il piede fino alla caviglia con fascette nere, inserti in pvc e lunghi lacci intorno alla caviglia. Se avete voglia di osare puntate alla tinta arancione di Aquazzura: il modello è simile ma la nuance è decisamente più eccentrica.



Comode - Casual, trendy e decisamente confortevoli sulle zeppe. Un esempio? Le lace up cammello di Chloè con sensuali effetti see-through e allacciatura frontale che sale fino al polpaccio. Oppure i sandali di Valentino con zeppa a stampa stripes.



Eccentriche - Avvolgono il piede e la gamba fin sotto il ginocchio e non passano inosservate. Per noi è stato amore a prima vista con il design dei sandali di Miu Miu con sottili cinturini incrociati in soffice suede. Più luminosi sono i gladiator di Ancient Greek Sandals in pelle argentata. Che grazie alla zeppa, regalano anche qualche centimetro di altezza.



