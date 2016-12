Gonne trendy: ad ogni fisico la sua

Gonna a tubino: nella versione sopra o sotto il ginocchio, è il modello più fasciante, che avvolge fianchi e gambe ed è forse la più difficile da portare. Non è adatta se non si spicca in altezza o se si ha un punto vita morbido.



Gonna a pieghe: è la tipica gonna in stile collegiale, declinata anche nella versione light plissé. E’ adatta anche a chi ha un po’ di pancia, ma meglio evitarla se non si è proprio alte.



Gonna a palloncino: con il classico effetto a sbuffo, lievemente “baby style”, non è adatta nella versione corta per chi è bassa e per chi ha un po’ di curve, che rischierebbe di vedersi accentuata.



Gonna a sirena: stretta sui fianchi e sulle gambe e più morbida sul fondo, è adatta per le figure longilinee e senza troppi fianchi.



Gonna a fazzoletto: sono le gonne morbide e asimmetriche, adatte a chi non è altissima, meglio se hanno un qualche spacco laterale e decorazioni verticali. Perfetta anche per chi ha le curve.



Gonna dritta: è la classica gonna morbida che scende dritta e segue la forma del corpo. E’ adatta per chi ha un po’ di pancia ma nella versione senza fantasie.



Ricapitolando:

Se l'altezza non è il vostro punto forte evitate le gonne sotto il ginocchio o troppo corte. Via libera invece alle gonne con lo spacco, morbide e con decorazioni in verticale, che grazie ad un effetto ottico allungano la figura.



Se avete un po’ di "pancetta" evitate le gonne con gli elastici in vita o aderenti. Sì a quelle morbide e senza fantasie.



Se siete una donna con le curve, la gonna che fa per voi è quella a trinagolo o a fazzoletto, l’importante è che siano affusolate. No ai disegni orizzontali, ai materiali rigidi e aderenti.



