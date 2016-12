Moda: bianco per tutti gli outfit

Dite addio alle giacche troppo avvitate e concedetevi un capo elegante dalle maniche larghe e dalle cuciture che regalano uno stile dritto ma che non risparmia la stoffa. Potete indossarle sopra ad un vestito particolarmente stretto, la sua linea vi permetterà di nascondere qualche rotolino in eccesso. Osate con i colori, come sempre consiglio il rosso (non per niente è una delle tinte del momento), indossatelo con una cintura bianca. Divertitevi anche col rosa, l’azzurro e con il verde chiaro. Colori che vi regaleranno outfit sfiziosi ed originali. Non perdete di vista i vestiti dalle gonne ampie e strette in vita, dritte ma morbide sui fianchi, lunghe fino al ginocchio o al polpaccio; non mancano quelle lunghe fino alle caviglie, ma indossatele con i tacchi per evitare spiacevoli incidenti. Gettonatissimi i vestiti che ricordano le sottovesti con tanto di pizzo sul seno, sexy per serate intraprendenti.



Per il lavoro e se in generale amate lo stile classico, scatenatevi con le camicie bianche dalla linea dritta o concedetevi quelle più strette in vita e larghe sul seno, con tanti bottoni semplici, foderati con stoffe dai diversi motivi, fra questi domina quello floreale: ormai sappiamo che questo è l’anno dei fiori. Non mancano i bottoni colorati che vi permetteranno di abbinare una gonna, uno short o un pantalone dello stesso colore. Esistono le versioni chiuse con al massimo 3 bottoni. I colletti sono alla coreana, alcuni a mezza barchetta, o dal bavero molto largo o stretto.