Romantici, sofisticati ed eleganti per eccellenza, gli abiti in pizzo per l'estate 2016 si svestono di quell'allure sofisticata che li rende esclusivamente capi da cerimonia. Ma, declinati in versione sporty, si trasformano in un must-have da giorno. In passerella, infatti, da Gucci a Moncler passando per Dolce&Gabbana, gli abiti finemente ricamati hanno sfilato in abbinamento a sandali flat, pianelle minimal e sneakers. In tinta avorio o nero, bicolor o a fantasia ed anche in nuance vivaci: ecco i modelli da indossare all day long nella bella stagione.