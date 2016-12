Tendenze di stagione: in estate la moda va... " in bianco"

-Per un bruch con le amiche scegliete un look comodo, leggero, in cui sfoggiare quei pezzi modaioli che il vostro fidanzato non capirebbe. Loro sicuramente vi apprezzeranno.



- Per una cena al tramonto in estate quando il sole ancora scalda, optate per un pantalone palazzo per un tocco di eleganza e un top off-the-shoulders per quel piglio glam. Finite il look con un panama dai toni chiari che vi nasconda dal sole fino al calar della sera.



- Classico in città, mentre tutti sono già al mare e voi state ancora lavorando, portate un tocco di estate con voi in ufficio e scegliete un completo total white, senza rinunciare all’eleganza.



- Dall’ufficio all’aperitivo resta sempre il dilemma più grande. Se nel vostro ufficio non è contemplato un look “vacanziero” total white, potete sempre optare per quel top optical da abbinare ad una gonna e un sandalo elegante. Sarete perfette tutto il giorno.



- Flirty look: ovvero quando stai osando un po’ troppo in città con il vestitino corto. Per non sembrare che vi siate perse scendendo dalla nave di crociera, finite il look con accessori cittadini, come una borsa designer e accessori dal sapore fashion.



- Totalmente spiaggia: finalmente con i piedi nella sabbia portate il vostro look total white ma non dimenticate di abbinare degli accessori a contrasto come una bella borsa e un paio di occhiali.



-Per un week end fuori porta quando siete a visitare quel borgo che da tempo volevate vedere, scegliete l’abitino bianco soft che vi piace un sacco ma matchatelo con nuances color cuoio e materiali differenti, come la pelle e il camoscio.



- Boho-chic, per tutte quelle dall’anima hippie la scelta cade, dalla spiaggia alla città, su un abito lungo che ricorda tanto woodstock. Da abbinare a bracciali e cavigliere dal sapore esotico.



