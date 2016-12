Accessori trendy: le borse davvero fuori dal comune

Noi donne andiamo pazze per le borse come gli uomini per gli orologi o le macchine. Ci piacciono tutte: grandi, piccole, utili, inutili, nei colori basic e nei colori più strani. Alcune di noi, per economia o per piacere, comprano solo borse classiche, mentre altre preferiscono collezionare chicche vere e proprie. E se parliamo di chicche, il fashion system negli ultimi tempi ne ha create un bel po'. Siete delle appassionate di borse strane? Ecco tutto quello che potete trovare per ampliare la vostra collezione.

Moschino: non è mai stato un brand “ordinario”, anzi. Moschino ha stravolto il mondo della moda, utilizzandola come mezzo per raccontare un’idea, un’epoca, un trend. Il nuovo stilista, Jeremy Scott, fedele alla mission del marchio, non smette, stagione dopo stagione, di stupirci con le creazioni più strane: borse a forma di scarpa, di giacca di pelle, di orsacchiotto. Ma anche fustini di detersivi, insegne di fast food e cartoni animati.



Chanel: se dici Chanel dici classico. E invece no. Ad ogni sfilata Karl Lagerfeld, in tema con la collezione, sforna gioielli di rara bellezza, pezzi destinati a diventare da collezione fin da subito e poco accessibili, almeno da nuove, alla maggior parte del genere umano! Borse Hula-hoop, a forma di cestino del supermercato o di confezione del latte, sempre in pieno stile Coco!



Kate Spade: la designer cavalca l’onda delle borse strambe da un po’ di tempo ormai. Le sue creazioni a forma di cagnolini, le borse con occhi e labbra e bauletti di paglia che diventano case o animaletti del mare sono un vero e proprio vezzo delle fashion addicted.



Gilli: il brand che trasforma i beni di largo consumo in borse non fa sicuramente la dieta! Si può scegliere tra un barattolo di Nutella e una lattina di Coca-Cola!



Sophia Webster: designer nuovissima nel panorama della moda, ha già fatto impazzire tutti con i suoi colori candy e le sue borse coloratissime, a forma di fumetti con messaggi subliminali o con attaccati fenicotteri rosa e palme. Gioia pura.



Loewe: famoso per il prestigio dei suoi pellami, anche Loewe si sta rilanciando con delle nuove icone: dalla borsa a forma di elefante alla amatissima Puzzle Bag.



Borse Braccialini: questo brand ha da sempre fatto delle borse curiose il suo prodotto di punta. Niente lo può fermare. Cercate una borsa a forma di rana? C’è! A forma di arca di Noè? Anche! Un riccio? Una gallina? Un igloo? Un telefono? Ci sono tutte! Con Braccialini potete essere ogni giorno una persona diversa con una borsa diversa.



Classici strani: a conferma del fatto che anche i brand più insospettabili creano borse strane che diventano classici c’è la borsa Pandora di Givenchy insieme alla Fancy di Blumarine. La prima è letteralmente un cubo da portare a spalla, la seconda una semplice shopper, ma ricoperta di fiori di raffia.



Tutte le borse più curiose e che nei negozi non si trovano più le puoi acquistare su www.privategriffe.com