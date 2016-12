Tutti i segreti per un trucco sempre perfetto

Per cui, si può provvedere con appositi fondotinta idratanti, come la linea Dior Hydra life crema colorata, balsamo di bellezza, che associa i poteri idratanti e protettivi di un trattamento alle proprietà uniformanti e sublimatrici di un fondotinta. Grazie ai suoi pigmenti correttivi di ultima generazione, la texture leggera e delicatamente colorata nasconde le imperfezioni e attenua le irregolarità della superficie cutanea, per rivelare una pelle vellutata senza imperfezioni e dal colorito omogeneo.

Oppure, per chi ama il fai da te, si può anche mescolare l'abituale fondotinta a una crema idratante a propria scelta. Gli effetti saranno quindi di una pelle morbida e vellutata. Altra cosa che rimane sempre molto complicato è riuscire a fare una linea di eyeliner precisa. Per aiutarsi si potrà disegnare con una matita alcuni puntini che seguono il percorso intorno alla palpebra, da ricalcare poi con l'eyeliner. Risultato assicurato. Se invece si è proceduto con l'acquisto di una matita-kajal che non “scrive”, si può “riscaldare” con una fiamma, facendo ben attenzione alla distanza, per ammorbidirla un po' e renderla, quindi, “scrivente”.

Quante volte inoltre, capita di indossare uno smalto colorato, che una volta tolto vi ha ingiallito le unghie? Ecco, per evitare quel fastidioso inestetismo, basterà applicare prima del nuovo smalto di cui siete fiere una base neutra: ottima quella di Kiko Ultra Long con attivi, che stimolano anche la crescita dell'unghia. Una volta asciugata la base, si potrà applicare sopra lo smalto che risulterà anche più corposo e luminoso.