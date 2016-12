Come avere una bella pelle

PSICOLOGIA DELLA PELLE – I problemi emotivi e lo stress possono riflettersi sull'epidermide, confine e difesa del corpo rispetto al mondo esterno. Emozioni e benessere psicologico sono legati alla pelle più di quanto non si pensi. Inizia ad accettare la tua pelle per ciò che è: spesso ci accaniamo contro noi stesse dando eccessiva importanza ai difetti. Accarezza la tua pelle, massaggiala con dolcezza e inizia a trattarla con amore: scoprirai di poter sentire il tuo corpo in modo nuovo.



QUESTIONE DI DIETA – La dieta per la pelle è ricca di acqua, perché questo elemento aiuta a disintossicare l'organismo e mantiene tonici i tessuti. Prepara un thermos con tisane di erbe e fiori, da sorseggiare nell'arco della mattina: terranno lontana la fame e aiuteranno la depurazione. Inizia a ridurre lo zucchero e le farine raffinate, che favoriscono le impurità della pelle e peggiorano i casi di acne. Sì a frutta secca, yogurt, verdura, miele.



IDRATAZIONE PROFONDA – Sai che l'olio nutre più in profondità rispetto alla crema? Scegli un olio vegetale di qualità in erboristeria, a base di materie prime pure: verifica sull'etichetta che non siano presenti profumazioni aggiunte, siliconi e petrolati. In rete è possibile ottenere molte informazioni per imparare a leggere adeguatamente l'INCI, International Nomenclature of Cosmetic, e capire gli ingredienti dei cosmetici.



COCCOLE RELAX – Un buon olio vegetale costituisce il trattamento ideale per la pelle secca. Aiuta a mantenere la pelle elastica e morbida, previene le smagliature in caso di dieta o gravidanza, nutre in profondità. Abbinare oli diversi ti permetterà di preparare fai da te un mix personalizzato. Prova olio di riso, leggero e adatto per il viso, rosa mosqueta e argan, preziosi per l'effetto anti-età oppure lino o olio di canapa, ricco di antiossidanti. Aggiungi qualche goccia di olio essenziale alla camomilla blu per una effetto relax profondo, concilierà la buona notte con una carezza dolcissima.



RIMEDI DELLA NONNA – Tagli e screpolature dovuti al freddo? Durante l'inverno puoi preparare una maschera nutriente a base di miele. Versa in una ciotola qualche cucchiaio di miele, stempera con olio o yogurt, poi applica sul viso e attendi qualche minuto prima di risciacquare sotto la doccia. Ricorda che l'olio vegetale penetra meglio sulla pelle umida: l'ideale è massaggiare l'epidermide subito prima di uscire dalla doccia e avvolgersi nell'accappatoio. In un attimo la pelle sarà idratata e liscia.