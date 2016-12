1 APPENA SVEGLIA – A digiuno, prima di fare colazione, bevi un bicchiere di acqua tiepida da alternare con acqua tiepida e succo di limone fresco. Ha un effetto detox e stimola le funzionalità di fegato, reni e intestino.



2 EFFETTO STIMOLANTE – Dormi poco e ti senti sempre stanca? Se necessario svegliati mezzora prima, ma non rinunciare alla doccia. L'acqua ti darà una sferzata di energia: combatterai il sonno e il tuo viso avrà un aspetto più rilassato.



3 BORRACCIA – Dimentichi spesso di bere? Abituati a portare con te una borraccia, da tenere sulla scrivania o a portata di mano al lavoro. In alternativa all'acqua prepara un infuso di fiori, tè fatto in casa o una tisana detox.



4 SPORT – Secondo gli studi nuotare ha un effetto antistress e migliora il rapporto con il corpo. In acqua percepiamo una nuova dimensione legata alla nudità e alla leggerezza, riscoprendo la connessione con noi stessi.



5 DUE BICCHIERI – Dai dati di un'indagine condotta in Germania emerge che bere due bicchieri d'acqua prima dei pasti principali favorisce il dimagrimento e la disintossicazione, con effetti benefici sul senso di sazietà.



6 MODALITÀ RELAX – Sauna e bagno turco contribuiscono a liberare la pelle dalle tossine, aiutano la circolazione e sono straordinariamente rilassanti. Usa un paio di ore libere per andare alle terme, sarà un piccolo regalo in grado di rigenerarti dopo un periodo di stress.



7 GALLEGGIARE – Secondo gli studi galleggiare per un'ora in acqua corrisponde a circa cinque ore di sonno. La floating therapy, studiata dagli anni Cinquanta, presenta molti benefici, dalla riduzione dei dolori cronici all'effetto riposante per il cervello.



8 CIRCOLAZIONE – Alterna caldo e freddo. Non temere di effettuare l'ultimo risciacquo sotto la doccia con l'acqua fredda: con il tempo diventerà una piacevole abitudine in grado di stimolare il microcircolo e dare sollievo alle gambe stanche.



9 ALIMENTAZIONE – Ricorda che bere non è l'unico modo per reintegrare i liquidi. Porta in tavola zuppe e vellutate, insalate fantasia, oltre a frutta e verdura, ricche di vitamine e sali minerali. Frullati e centrifugati costituiscono una merenda fresca e idratante.



10 BUONA NOTTE – Fin da piccoli il bagnetto è un rito della buona notte. Se hai la vasca aggiungi bicarbonato o sale grosso, ideale per sgonfiare e combattere la ritenzione idrica. Per un effetto relax versa nell'acqua qualche goccia di olio essenziale di lavanda, Neroli, ylang ylang o mirto, che aiuta a connettersi con la propria femminilità e calma con dolcezza.