Dieta per una pelle bellissima

BUON GIORNO! – Prima di andare a dormire lascia un bicchiere sul tavolo: ti ricorderà di bere. Appena svegli abbiamo bisogno di reidratare l'organismo. Acqua tiepida e succo di limone fresco aiutano a eliminare le tossine e disintossicare.



OMEGA TRE – Salmone, pesce azzurro e non solo: mandorle, noci, nocciole e in generale la frutta secca sono ricche di Omega Tre, fondamentali per la salute della pelle. Invece delle caramelle per uno snack punta su una manciata di frutta secca sbriciolata da versare nello yogurt.



VITAMINA A – Ricchi di betacarotene, i vegetali di colore giallo, arancione e rosso costituiscono una riserva di vitamine in grado di contrastare l'invecchiamento cutaneo. Secondo un'indagine condotta in Scozia avere un'alimentazione ricca di cibi appartenenti a queste categorie favorisce una pelle giovane e in forma: via libera a carote, pesche, pomodori, peperone, melone e anguria, dissetante e fresca.



IDRATATI – L'acqua è dissetante, disintossica e contribuisce a mantenere tonica l'epidermide. Usa l'acqua come un drink da sorseggiare nell'arco della giornata: se tendi a dimenticare di bere porta con te una borraccia. Puoi creare una bibita salutare e dissetante inserendo una bustina di tisana (ottime le varianti ai frutti di bosco o pesca) in una bottiglia d'acqua: lascia riposare per una notte in frigo e assaggia.



TISANA DRINK – Sì al tè verde, ricco di antiossidanti e alle tisane, che aiutano a depurare l'organismo mantenendo alti i livelli di idratazione. Durante il periodo estivo prepara una quantità maggiore di infuso, prova a insaporire con qualche fetta di pesca e un rametto di lavanda, poi metti in frigo: ottimo da portare al lavoro, ecco una ricetta semplice per una bevanda dissetante e priva di zuccheri.



STRATEGIA ANTI FAME – Prima dei pasti punta sull'insalata verde, verdure da sgranocchiare crude o un pinzimonio: i vegetali freschi contengono maggiori quantità di vitamine, che tendono a degradarsi con la cottura. Inoltre, una dose di verdure prima di mangiare aiuta a gestire la fame e migliora il senso di sazietà.



IMPARA A SOSTITUIRE – Dolciumi, caramelle, bibite gassate, cibi industriali presentano alte quantità di zuccheri, grassi e coloranti: un vero nemico per la bellezza della pelle. Hai poco tempo? Tieni in freezer del pesce surgelato da preparare alla piastra o al cartoccio, sarà un pasto nutriente e veloce. In alternativa punta su un'insalata fantasia oppure cereali integrali come farro e orzo, da condire con tante verdure.