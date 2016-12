I benefici dell'anguria contro cellulite e ritenzione idrica

ACQUA E SALI MINERALI - L'afa si fa sentire fin dal mattino? Conquista un buon giorno energico facendo il pieno di acqua e sali minerali. Una fetta di cocomero contribuisce all'idratazione dell'organismo, operazione fondamentale dopo la perdita di sali minerali avvenuta durante la notte. In alternativa, puoi integrarla con frutti rossi, lamponi, ciliegie e mirtilli per una macedonia speciale a prova di gambe belle e leggere, ottima per drenare e favorire una buona circolazione.



BENEFICI - La polpa rossa dell'anguria, ricca di licopene, betacarotene e vitamina A, ha un effetto drenante e contribuisce a disintossicare l'organismo eliminando l'accumulo di tossine. Grazie al basso contenuto calorico, costituisce la base per una merenda ipocalorica, ma è ottima anche in insalata. Il cocomero è amico delle donne, perché contrasta cellulite e pelle a buccia d'arancia, riattivando il microcircolo e aiutando il lavoro dei reni.



RICETTE DA PROVARE - Per ritrovare lo splendore di un'epidermide pura e luminosa prova un centrifugato a base di anguria e cetriolo: contribuirà anche alla bellezza delle gambe aiutando a eliminare la sensazione di pesantezza e gonfiore. Puoi preparare un'insalata estiva freschissima unendo anguria a cubetti, sedano tagliato sottile, mezza cipolla di Tropea e una manciata di olive nere, da condire con un filo d'olio extravergine e succo di limone fresco. Per un aperitivo a prova di linea prepara tanti spiedini di frutta e mezzo cocomero da scavare e degustare insieme agli amici al tramonto.



ANTI-STANCHEZZA - Ricca di vitamine del gruppo B, l'anguria aiuta il corretto apporto di magnesio e potassio, fondamentali per avere più energia e combattere la tipica spossatezza dei giorni di afa. Dai dati di una ricerca condotta presso l'Università del Kentucky è emerso che consumare anguria può diminuire anche l'accumulo di grassi nelle arterie, con conseguenze positive per le malattie cardiache.



ABBRONZATURA PERFETTA - Oltre a dissetare piacevolmente e combattere la ritenzione idrica, il cocomero aiuta l'abbronzatura. Alcune ricerche effettuate negli Stai Uniti hanno dimostrato che una fetta di anguria matura contiene circa il 40% di licopene in più rispetto a un pomodoro: una fonte di sali minerali, vitamine A, B6 e C, in grado di rafforzare il sistema immunitario e migliorare la circolazione. Grazie all'effetto diuretico aumenta il senso di leggerezza e la sensazione di sazietà, con un effetto positivo per l'organismo. Più idratazione e golosità con un frutto amico della linea e dell'estate.