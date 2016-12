Giovane per sempre! Una pelle perfetta con la dieta antiossidante

SEMPLICE E NATURALE – Eletta patrimonio immateriale dell'umanità, la dieta mediterranea non smette di far parlare di sé. I benefici sono tanti e ci avvicinano allo stile di vita semplice e naturale che per lungo tempo ha contraddistinto l'esistenza dei nostri avi. Dai risultati di un'indagine condotta presso l'Università di Napoli emerge che un'alimentazione ricca di antiossidanti migliora la salute del sistema cardiocircolatorio e aiuta la performance sessuale.



CIBI ANTIOSSIDANTI – Portare in tavola frutta, verdura, pesce e cereali integrali allunga la vita e aiuta a contrastare l'azione dei radicali liberi, responsabili della degenerazione dei tessuti. Fra gli antiossidanti naturali troviamo i legumi, spesso ingiustamente dimenticati, la verdura a foglia verde come gli spinaci, l'olio extravergine d'oliva, il pesce e la frutta dal sapore acidulo, per esempio mirtilli, arance, prugne e ananas. Ricorda che la buccia è la parte più ricca di antiossidanti, quando puoi usala dopo aver lavato il frutto.



APERITIVO A DUE – Trasforma la cena in una festa dei sensi in grado di apportare energia e nutrimento all'organismo: quando siamo elastici e in forma, ci sentiamo più sicuri e intraprendenti anche nel sesso. Lui sta per arrivare? Le ricerche mediche hanno sottolineato il potere antiossidante del vino rosso, da bere con moderazione (uno-due bicchieri al giorno). Scegli una bottiglia di qualità e assapora questo momento speciale insieme al partner. Sì a spiedini di frutta e un piatto con tante ciliegie, more e mirtilli, per reintegrare i liquidi, idratare e fare il pieno di vitamine.



DIETA PER LA PELLE – Combattere contro il tempo non è una buona ragione per lasciarsi andare al cibo spazzatura e divorare le prime cose che capitano. Tieni qualche piatto jolly in frigo: l'insalata può trasformarsi in un piatto coloratissimo grazie a noci, pezzi di frutta e tanti semi (lino, girasole, papavero), ricchi di Omega Tre e preziosi contro l'invecchiamento cellulare. Qualche porzione di verdura, da tenere già pronta in freezer e abbinare a una fetta di salmone, salverà la cena e la salute. Il pesce è ricco di antiossidanti e può diventare l'ingrediente giusto per cucinare al tuo lui una ricetta semplice e sfiziosa.



IDRATAZIONE AL TOP – Dopo il sesso è bello mangiare insieme e imboccarsi a vicenda. Invece di lasciare in frigo bibite gassate e succhi, prepara una spremuta o un centrifugato da condividere con lui. In alternativa, inserisci in una bottiglia d'acqua qualche bustina con tisana al mirtillo, frutti rossi, karkadé, o tè verde e menta fresca. Lascia riposare per una notte e otterrai un'acqua aromatizzata dal sapore fresco e intenso, perfetta per dissetarsi.



CURE DI BELLEZZA – Lo zucchero danneggia la pelle e aumenta la dipendenza dai cibi dolci. Se vuoi stuzzicare il partner con uno spuntino benessere prova con mandorle e nocciole, zenzero essiccato, cioccolato nero, ricco di flavonoidi, yogurt, a cui aggiungere pezzi di frutta fresca. È avanzata della frutta? Versa in una ciotola, aggiungi un cucchiaio di miele e… spalma sul viso! Sarà una maschera beauty semplice e purificante, da fare con lui. Per impiatricciarsi, ridere e dolcemente lavarsi insieme.