Giallo, verde e arancio: in forma con la dieta dei colori

BIANCO – Frutta e verdura a polpa bianca sono ricche di antiossidanti, flavonoidi, polifenoli, oltre a presentare alte quantità di potassio e fibra alimentare. Uno studio condotto dall'American Heart Association indica che i vegetali di colore bianco sono in grado di prevenire i rischi legati a ictus e malattie cardiache. Inoltre, aiutano a contrastare l'invecchiamento precoce. In questa categoria troviamo aglio, cipolla, banana, mela, uva bianca, cetriolo, finocchio, funghi, cavolfiore, in grado di proteggere il sistema respiratorio e agire da antibiotici naturali.



GIALLO E ARANCIONE – Arancia, mandarino, pesca, nespola, melone, albicocca, caco, carota, zucca, peperone fanno parte della categoria di cibi fra il giallo e l'arancione. La loro sfumatura accesa indica un alto contenuto di betacarotene, prezioso per una pelle elastica e giovane, in grado di proteggere la vista e l'organismo dai danni causati dai radicali liberi. Le antocianine presenti in questi vegetali presentano proprietà antinfiammatorie, anticoagulanti e svolgono un'azione preventiva contro i tumori.



ROSSO – Ricche di antiossidanti, frutta e verdura di colore rosso proteggono il cuore, aiutano a prevenire l'aterosclerosi e sono ricche di licopene, prezioso per la salute della pelle e secondo le ricerche in grado di prevenire diverse forme tumorali. Fai il pieno di pomodoro, rapa rossa, peperone, barbabietola, peperoncino, fagioli rossi, lenticchie, ciliegia, fragola e anguria, rinfrescante e ricca di sali minerali.



BLU E VIOLA – Fra i vegetali associati al colore blu-viola è possibile trovare mirtillo, ribes, mora, prugna, uva nera, melanzana, fico. Importanti per la prevenzione delle patologie cardiovascolari, frutta e verdura di colore blu e viola aiutano la circolazione, favorendo il microcircolo. Attenzione: come evidenziato da una recente indagine, i succhi di frutta a base di mirtillo non aiutano a rafforzare le pareti dei capillari: per stimolare la circolazione porta in tavola la frutta fresca oppure utilizza l'estrattore, con cui ottenere succhi naturali.



VERDE – Il colore verde, associato alla clorofilla, presenta un'azione antiossidante in grado di contrastare i radicali liberi e favorire l'eliminazione delle tossine. Nella categoria di cibi legati al verde si trovano broccoli, insalata, prezzemolo, asparago, spinaci, zucchina, kiwi, preziosi per l'apporto di magnesio e acido folico, che si dimostra fondamentale per lo sviluppo del feto durante la gravidanza.