Gusto e salute: scopri i benefici della zucca

BILANCIA SORRIDENTE – Le temperature si abbassano e con l'arrivo dei primi freddi l'appetito si fa sentire. Per nutrire la tua voglia di comfort food e mantenere o ritrovare la linea sfrutta il potere delle zuppe, calde, dall'alto potere saziante e il basso contenuto calorico. Ottimo l'abbinamento zucca e carota, oppure patata e zucca: frulla tutto e aggiungi un rametto di rosmarino. Il consiglio: congela una parte per i momenti in cui sei di fretta.



LA BUCCIA – Si mangia o non si mangia la buccia? Non tutti sanno che la buccia della zucca si può utilizzare. Infatti, è prevista nella ricetta tradizionale del risotto alla Mantovana, dove si lasciano cuocere nel latte pezzi di zucca interi, buccia compresa. Ma non è solo commestibile, recenti studi hanno dimostrato che i nutrienti presenti nella buccia di zucca avrebbero proprietà antibiotiche in grado di contrastare funghi e batteri.



I BENEFICI – Sfrutta la stagione della zucca per prepararla più volte durante la settimana. Questo prezioso ortaggio ha un alto contenuto di vitamina A e C, fibre, beta carotene e sali minerali. Ricca di Omega Tre, aiuta a rinforzare le unghie e i capelli, migliora l'epidermide, favorisce la salute del cuore. Inoltre, riduce insonnia e stress, combatte le infezioni e calma infiammazioni quali emorroidi e colite grazie alle proprietà lassative.



VOGLIA DI DOLCE – La brutta stagione solletica la voglia di dolce? Non è un caso che i frutti della natura in questo momento dell'anno sia estremamente dolci e succosi, dopo aver assorbito l'ultimo sole della stagione. La zucca al forno non ha bisogno di alcuna preparazione, né ingrediente aggiuntivo a eccezione di un rametto di rosmarino. Ha zero grassi e potrai gustarla come contorno oppure… al posto del dessert!



ADDIO CELLULITE – Ricca di acqua e povera di calorie, la zucca svolge un'azione diuretica, aiuta a sgonfiare l'organismo e disintossica. Aggiungi questo prezioso ingrediente a un centrifugato da bere durante la merenda o prima della colazione. Sarà ottimo per combattere la cellulite e favorire la bellezza della pelle.



MASCHERA VISO – Schiaccia la polpa di zucca oppure, con l'estrattore o la centrifuga, fai in modo di ottenere del succo, da stemperare in una ciotola con yogurt e miele, che ha proprietà antibatteriche e cicatrizzanti, per ottenere una maschera viso naturale. Picchietta dolcemente l'impacco sul viso, stenditi sul divano e lascia agire per venti minuti circa: la zucca rallenta l'invecchiamento cutaneo, nutre la pelle secca e svolge un'azione purificante sull'epidermide con tendenza acneica.



I SEMI – Stai per buttare gli avanzi? Raccogli i semi di zucca, cuocili in forno e consumali come snack. Sono estremamente ricchi di proprietà nutritive: grazie alla presenza di Omega Tre costituiscono un'autentica medicina per cuore e arterie. Inoltre contribuiscono a tenere a bada il colesterolo e ad abbassare i livelli di ansia.