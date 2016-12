Cambio di stagione: pelle screpolata, non ti temo!

07:00 - Se con il cambio di stagione la pelle del vostro viso tende a screpolarsi, le responsabilità potrebbero essere molteplici:calo della temperatura, abitudini a tavola sbagliate, smog, predisposizione naturale. Anche solo uno di questi fattori, infatti, può avere effetto sul volto, facendo apparire la cute spenta, poco luminosa, o addirittura secca e screpolata. Ma niente paura, con pochi accorgimenti naturali è possibile andare incontro all’autunno senza troppi rimpianti per il bel colore ambrato dell'estate.



COSA FARE

1) Non ci stancheremo mai di ripeterlo, bevete, bevete, bevete! Almeno due litri di acqua al giorno.

2) Non trascurate gli alimenti ricchi di fibre e a base acquosa.

3) Cercate per le prime settimane di truccarvi il meno possibile, lasciando alla pelle il tempo di riequilibrarsi e di adeguarsi ai cambi di temperatura.

4) Utilizzate una buona crema viso idratante e nutriente, sia appena sveglie sia prima di coricarvi. Avete letto bene, almeno due volte al giorno!



STRATEGIE DI BELLEZZA

Ma la pelle del viso non va solo idratata. Molte donne non considerano, ahinoi, l’importanza di nutrirla. Eccovi quindi il nostro severo vademecum di bellezza:

1) Lavare il viso con acqua tiepida. Né troppo fredda, né troppo calda, assolutamente da evitare sbalzi di temperatura troppo invasivi;

2) Almeno ogni 15 giorni fate un peeling per rigenerare le cellule della pelle del vostro viso;

3) Da bandire dalla vostra dieta (o limitare al massimo) caffè e alcol;

4) Prediligete frutta e verdura per i vostri spuntini; avrete così la certezza del loro prezioso apporto nella vostra alimentazione giornaliera;

5) Pesce a volontà. Come saprete, contiene i famosi omega-3, veri e propri alleati di bellezza;

6) Come già detto, crema nutriente due volte al giorno, e, da non sottovalutare la sua importanza, maschera purificante a base di argilla almeno una volta al mese.



A cura della redazione di "Bella più di prima"