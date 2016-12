Asparagi, poche calorie per combattere la cellulite

L'INGREDIENTE DELLA BELLEZZA Gli asparagi sono ricchi di fibre vegetali, acido folico e vitamine, soprattutto la A, la C, la E ed alcune del gruppo B. Contengono, inoltre, sali minerali, tra cui il fosforo, il calcio ed il cromo, collegato all'insulina.



LE PROPRIETA'– Questi ortaggi contengono grandi quantità di potassio, tanto da fare molto bene al cuore e ai muscoli. Ma sono anche noti per il loro effetto diuretico e per il loro benefico apporto sul sistema nervoso e per la loro natura ipocalorica. E pare aiutino anche ad eliminare la cellulite...



LA RICETTA: TRE POLENTE CON FIORI DI ZUCCA, ASPARAGI E BROCCOLETTI - (Gentilmente offerta dal ristorante vegetariano Il Margutta. Si ringrazia Tina Vannini). Portare ad ebollizione 600 ml di acqua salata e aggiungere 320 grammi di farina di polenta; quando l'impasto risulterà omogeneo stendere il composto su una teglia e lasciare raffreddare. Tagliare la polenta in rettangoli di circa 7 cm x 4 cm. Bollire 4 patate, schiacciarle e mantecarle con 100 grammi di latte e una noce di burro; aggiustare di sale e pepe e aggiungere 40 grammi di tartufo nero grattugiato. Sbollentare 100 grammi di broccoli romani, ridurli in purea con il mixer, aggiustando di sale e olio extravergine d'oliva.

Saltare in padella per 5 minuti altri 100 grammi di broccoletti con un pizzico di peperoncino e, a parte, 100 grammi di funghi pioppini; procedere allo stesso modo con 8 punte di asparagi e 8 fiori di zucca per 3 minuti. Disporre sui rettangoli di polenta asparagi e fiori di zucca, crema di broccolo romanesco e broccoletti, e 100 grammi di parmigiano reggiano stravecchio a scaglie e funghi. Servire la purea di patate in una cocotte con delle scaglie di tartufo. LA RICETTA PASSO PER PASSO.



IL CONSIGLIO VELOCE - Se la ricetta vi sembra complicata, potete accompagnare la polenta a un sughetto di asparagi: basta saltarli in padella, tagliati a rondelle e servirli. Oppure mettete in un pentolino pochissima acqua e punte di asparagi, da frullare poi con olio e sale.