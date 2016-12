I benefici degli oli vegetali: antiage, struccanti, protettivi

PELLE SECCA? – Estratti da fiori, semi e frutti, gli oli vegetali sono un concentrato di virtù benefiche. Secondo gli esperti l'uso dell'olio si rivela particolarmente efficace sulla pelle secca, con dermatite atopica o facile a desquamarsi, perché nutre in profondità. Massaggia l'olio sulla pelle bagnata a fine doccia, penetrerà più facilmente lasciando un'intensa sensazione di benessere.



AUTOMASSAGGIO – Applicato sull'epidermide, l'olio crea un film idro-lipidico: la disidratazione della cute rallenta e i tessuti vengono nutriti in profondità. L'utilizzo abituale aiuta a mantenere vitale l'epidermide, migliorando l'elasticità e il tono. Applica sulla pelle con movimenti circolari dal basso verso l'alto, dalle caviglie fino al viso: procedi lentamente e alterna pressioni più intense a sfioramenti leggeri, stimolerai il microcircolo favorendo la circolazione.



IMPACCO NUTRIENTE – L'assorbimento è più facile quando l'olio vegetale viene applicato sulla pelle umida. Puoi farlo direttamente sotto la doccia, poi avvolgi il corpo in un asciugamano e tampona. Rispetto alla crema l'olio è più veloce da applicare, asciuga in fretta e lascia l'epidermide morbidissima. Durante l'inverno il freddo crea tagli e abrasioni. Prepara una maschera fai da te con olio vegetale e miele, antiobiotico naturale dal potere cicatrizzante: darà sollievo immediato facilitando la guarigione.



STRUCCANTE FAI DA TE – Gli oli vegetali sono comodi anche in viaggio, perché puoi sfruttare un unico prodotto come impacco nutriente, doposole e struccante. Per togliere il trucco bagna il viso con un velo di acqua termale e versa qualche goccia di olio su un dischetto inumidito. Il make up si scioglierà in un attimo, lasciando la pelle idratata.



ANTIRUGHE NATURALE – Enotera, borragine, ribes e argan aiutano a combattere i segni del tempo. L'olio ai semi di sesamo rassoda la pelle del corpo, mentre avocado, lino e riso, di consistenza leggera, risultano molto adatti per il viso. In Medioriente e in Asia il massaggio con gli oli vegetali è utilizzato da secoli come trattamento di bellezza. L'olio di mandorle è fra i più facili da reperire, ma non sempre contiene le virtù della pianta. Leggi l'etichetta, scegli materie prime pure e punta sulle aziende in grado di garantire qualità.